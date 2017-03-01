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  • Бубнов: «Спартак»? Вероятность их чемпионства – 70 процентов»

Бубнов: «Спартак»? Вероятность их чемпионства – 70 процентов»

1 марта 2017, 20:38
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах «Спартака» на чемпионство по итогам нынешнего сезона. По его словам, вероятность данного события составляет 70 процентов.

«Заслужил ли «Спартак» стать чемпионом России? Так нельзя говорить. Например, накануне «Урал» обыграл «Краснодар» – он тоже заслужил? Обстоятельства всегда разные. «Спартаку» еще нужно стать чемпионом. На данный момент вероятность – 70 процентов, но это цифра будет меняться от тура к туру. У красно-белых очень тяжелый календарь, так же и у «Зенита». А ЦСКА проведет восемь из 13 матчей на своем поле», – сказал Бубнов.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков. Последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2001 году.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (8)
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Поль
1488392704
Спартаку играть на выезде с Ростовом, цска, локо, краснодаром, с непонятной уф ой. Еще матч с зенит. Нашим чемпионам обычно нужно 65 очков. Какова вероятность, что спартак выиграет в 9 играх? Наверное, 70% . Пожалуй соглашусь)))
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MaxSpartakM
1488396057
Победа над зенитом и ЦСКА делает нас чемпионами
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Federalll
1488404664
Парни - ожидание, это как прелюдия с прекрасной женщиной... главное потом не облажаться ;)))
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Опорник84
1488430313
Все эти расчеты это самая настоящая ерунда! Отрыв не очень большой, отыграть его элементарно! Не дай бог первая осечка в Краснодаре и все,начинай сначала! Поэтому конец сезона покажет кто лучший! Но очень хочется что-бы Спартак стал чемпионом!
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Pro100Kid
1488439935
Причем тут Урал немножко не понял...Урал не сдался при 0 3 и конечно своей игрой заслужил победу.
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subbotaspartak
1488451840
Как он славно проценты считает, Пифагор - так вообще отдыхает. Математика сильная штука, Ты не каркал бы под руку, сука.
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