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    Бубнов: «Спартак»? Вероятность их чемпионства – 70 процентов»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах «Спартака» на чемпионство по итогам нынешнего сезона. По его словам, вероятность данного события составляет 70 процентов.

    «Заслужил ли «Спартак» стать чемпионом России? Так нельзя говорить. Например, накануне «Урал» обыграл «Краснодар» – он тоже заслужил? Обстоятельства всегда разные. «Спартаку» еще нужно стать чемпионом. На данный момент вероятность – 70 процентов, но это цифра будет меняться от тура к туру. У красно-белых очень тяжелый календарь, так же и у «Зенита». А ЦСКА проведет восемь из 13 матчей на своем поле», – сказал Бубнов.

    Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков. Последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2001 году.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.03.2017 20:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 марта 2017, 13:50

      Как он славно проценты считает,
      Пифагор - так вообще отдыхает.
      Математика сильная штука,
      Ты не каркал бы под руку, сука.

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 марта 2017, 10:32

      Причем тут Урал немножко не понял...Урал не сдался при 0 3 и конечно своей игрой заслужил победу.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 марта 2017, 07:51

      Все эти расчеты это самая настоящая ерунда! Отрыв не очень большой, отыграть его элементарно! Не дай бог первая осечка в Краснодаре и все,начинай сначала! Поэтому конец сезона покажет кто лучший! Но очень хочется что-бы Спартак стал чемпионом!

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 2 марта 2017, 00:44

      Парни - ожидание, это как прелюдия с прекрасной женщиной... главное потом не облажаться ;)))

      2
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 1 марта 2017, 22:20

      Победа над зенитом и ЦСКА делает нас чемпионами

      3
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > MaxSpartakM 1 марта 2017, 22:21

      Я до сих пор радуюсь от воспоминания дерби 3:1

      2
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > MaxSpartakM 1 марта 2017, 23:16

      да, победа была классная просто! ))

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      Рейтинг: +498

      Поль 1 марта 2017, 21:25

      Спартаку играть на выезде с Ростовом, цска, локо, краснодаром, с непонятной уф ой. Еще матч с зенит. Нашим чемпионам обычно нужно 65 очков. Какова вероятность, что спартак выиграет в 9 играх? Наверное, 70% . Пожалуй соглашусь)))

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