Бубнов: «Спартак»? Вероятность их чемпионства – 70 процентов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах «Спартака» на чемпионство по итогам нынешнего сезона. По его словам, вероятность данного события составляет 70 процентов.

«Заслужил ли «Спартак» стать чемпионом России? Так нельзя говорить. Например, накануне «Урал» обыграл «Краснодар» – он тоже заслужил? Обстоятельства всегда разные. «Спартаку» еще нужно стать чемпионом. На данный момент вероятность – 70 процентов, но это цифра будет меняться от тура к туру. У красно-белых очень тяжелый календарь, так же и у «Зенита». А ЦСКА проведет восемь из 13 матчей на своем поле», – сказал Бубнов.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков. Последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2001 году.