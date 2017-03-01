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    Источник: Луческу может покинуть «Зенит» после матча с ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может уйти из петербургского клуба. Сообщается, что после вылета сине-бело-голубых из Лиги Европы отношения в команде между футболистами и румынским специалистом испортились.

    Целая группа игроков недовольна несколькими аспектами работы Луческу. Футболисты предполагают, что высокая интенсивность тренировок и нагрузок стали причиной возросшего количества травм. Также игроки считают, что тренер не должен взваливать всю ответственность за неудачи на них, тем более публично.

    По информации источника, Луческу близок к уходу из «Зенита». Дальнейшее будущее специалиста во многом будет зависеть от субботнего матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.03.2017 15:07
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +281

      serhz 2 марта 2017, 13:13

      Немедленно отменить интенсивные тренировки ! - занятия проводить в лучших ресторанах города , с последующим катанием по ночному Петербургу с шампусиком и девочками

      1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 2 марта 2017, 12:33

      Лентяи. Не хотят работать

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 марта 2017, 08:27

      Конечно про конфликт это громко сказано, но то что игроки не понимают и не любят тренера это очевидно,

      1
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      Рейтинг: +50

      Ximerych 2 марта 2017, 08:11

      Если сами раки - не х...й на кого то жаловаться))

      1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 2 марта 2017, 00:55

      Вагончик тронулся перрон - останется...

      0
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 1 марта 2017, 23:02

      О чем идет разговор!? Какой конфликт Шатова с Луческу, с чего кто-то взял что тренера сливают, что за бред, все это домыслы желтых газет, когда будет оф.инфа от Клуба тогда и будет толк разговаривать, а так это все домыслы и придумки, не больше.

      0
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      Рейтинг: +4268

      mutabor0992 1 марта 2017, 21:37

      А кого вместо цыгана???Можно подумать там очередь из тренеров...

      2
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > sssrspartak 2 марта 2017, 10:33

      Раньери уже свободен)

      3
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      Рейтинг: +4268

      mutabor0992 > sssrspartak 2 марта 2017, 16:49

      Ага сейчас,побежит...С такими темпами увольнения тренеров,скоро в Зенит не заманят никого.

      0
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      Рейтинг: +4268

      mutabor0992 > Klaido 2 марта 2017, 16:51

      Губастик в чемпионшип намылился...

      0
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      Рейтинг: +4268

      mutabor0992 1 марта 2017, 21:30

      Походу сольют цыгана...Как и Спалетти.

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 1 марта 2017, 21:14

      Да плохой тренер потеть на тренировках заставляет,,,гнать его в шею и брать который тренировки будет в ресторане проводить,,,

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      Рейтинг: +57

      mazahir 1 марта 2017, 21:13

      "Источник"... имя какое-то странное...Червиченко...(то ли черви, то ли ченки..):«Я не знаю, какая именно проблема в «Зените», но она точно есть. Полагаю, что Луческу и Шатова не должно быть в клубе."

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