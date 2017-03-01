Источник: Луческу может покинуть «Зенит» после матча с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может уйти из петербургского клуба. Сообщается, что после вылета сине-бело-голубых из Лиги Европы отношения в команде между футболистами и румынским специалистом испортились.

Целая группа игроков недовольна несколькими аспектами работы Луческу. Футболисты предполагают, что высокая интенсивность тренировок и нагрузок стали причиной возросшего количества травм. Также игроки считают, что тренер не должен взваливать всю ответственность за неудачи на них, тем более публично.

По информации источника, Луческу близок к уходу из «Зенита». Дальнейшее будущее специалиста во многом будет зависеть от субботнего матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.