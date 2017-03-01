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  • Источник: Луческу может покинуть «Зенит» после матча с ЦСКА

Источник: Луческу может покинуть «Зенит» после матча с ЦСКА

1 марта 2017, 15:07
51

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может уйти из петербургского клуба. Сообщается, что после вылета сине-бело-голубых из Лиги Европы отношения в команде между футболистами и румынским специалистом испортились.

Целая группа игроков недовольна несколькими аспектами работы Луческу. Футболисты предполагают, что высокая интенсивность тренировок и нагрузок стали причиной возросшего количества травм. Также игроки считают, что тренер не должен взваливать всю ответственность за неудачи на них, тем более публично.

По информации источника, Луческу близок к уходу из «Зенита». Дальнейшее будущее специалиста во многом будет зависеть от субботнего матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Луческу Мирча
Комментарии (51)
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Garrincha58
1488370594
теперь смело можно ставить на ЦСКА так как они его сольют
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spartach n1
1488370756
У цыгана такие отступные что он врядли расстроится
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Тяп-Ляп.
1488370802
Зинит всё в гoвнo превращает,и тренеров и футболёров.
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Тяп-Ляп.
1488370973
Балахнин щяс свабодин,он у Сруцкого памошником работал.Дастойна заменит Будулая.
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flacher
1488375334
Игроки не понимают,что нужно хотеть играть ,чтобы побеждать.Они думают,что только из-за своего уровня зарплат они должны побеждать.А нет.По мне ,Луческу способен сделать Зенит чемпионом.Сейчас команда встаёт на рельсы.Избавляется от халко и ветселезависимости. А на сборах мне понравилось его привлечение молодёжи к игре.И Лесовой и Мусаев ,и Каккоев...Всё это говорит о том,что он хочет наладить систему в Зените,а не проводить сборы,наигрывая 11 человек к одному матчу.Тут другой вопрос,что от него требуют результат здесь и сейчас.А так никогда не будет в команде своих воспитанников.Так и будут покупать Кокориных и ноунеймов. В конце прошлого сезона игроки жаловались на усталость..сил у них не осталось.Теперь жалуются ,что стало много физподготовки..Может это некоторые игроки не хотят работать,а не тренер?
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Ужас Мудко
1488377454
Таких футболистов нужно гнать из клуба,деньги получать хотят,а работать нет.На поле нужно умирать,а не ходить пешком.
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aguila_real
1488378691
после вылета из ЛЕ уже пофиг
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Чермындыр
1488378783
Зенит пошел по стопам Спартака? Зачем давать только пришедшему тренеру время поставить игру? Он должен сходу брать чемпионство!!! А если не может - пинка под зад! И таким макаром еще 15 лет до трофея
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slavа0508
1488392043
Да плохой тренер потеть на тренировках заставляет,,,гнать его в шею и брать который тренировки будет в ресторане проводить,,,
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VVM1964
1488394237
ПУСТЬ ДОЖДУТСЯ КОНЦА СЕЗОНА И ЛУЧЕСКУ - В ЦСКА ( ЦЫГАНЕ В КОНЯХ ТОЛК ЗНАЮТ )
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