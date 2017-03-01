Клопп не отпустил Старриджа в «ПСЖ»

В прошедшее зимнее трансферное окно нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж мог перейти в «ПСЖ». Французы готовы были взять 27-летнего футболиста в аренду, но мерсисайдцы не стали рассматривать это предложение. На это решение повлиял главный тренер команды Юрген Клопп, который не захотел терять ни одного игрока зимой. Будущим летом он готов вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Стоит отметить, что действующий контракт Старриджа с «Ливерпулем» рассчитан до 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в английской Премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.