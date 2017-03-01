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    Клопп не отпустил Старриджа в «ПСЖ»

    В прошедшее зимнее трансферное окно нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж мог перейти в «ПСЖ». Французы готовы были взять 27-летнего футболиста в аренду, но мерсисайдцы не стали рассматривать это предложение. На это решение повлиял главный тренер команды Юрген Клопп, который не захотел терять ни одного игрока зимой. Будущим летом он готов вернуться к рассмотрению этого вопроса.

    Стоит отметить, что действующий контракт Старриджа с «Ливерпулем» рассчитан до 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в английской Премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    01.03.2017 06:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 марта 2017, 08:56

      Жаль,что Старридж настолько подвержен травмам. Здоровья ему и получения постоянной игровой практики!

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