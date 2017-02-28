Клаэссон – о поражении «Краснодара» от «Урала»: «Никогда я не проигрывал после того, как моя команда вела в счете три мяча»

Хавбек «Краснодара» Виктор Клаэссон, ставший автором дубля в четвертьфинальном матче Кубка России с «Уралом» (3:3, 3:4 – по пенальти), подчеркнул, что на поражение его команды не повлияла встреча с «Фенербахче» (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы, состоявшаяся в минувшую среду.

Также футболист отметил, что его командам никогда не доводилось проигрывать, ведя по ходу игры со счетом 3:0.

– Мы сыграли две разные игры в одной. Первую сыграли очень хорошо, забили трижды, а затем мы перестали играть. Позволяли создавать много шансов, проводить контратаки. Мы имели шансы выиграть игру, но не добились успеха.

– Что случилось с командой во втором тайме? Быть может, причина в стамбульском матче?

– Я так не думаю. Прошло уже шесть дней.

– Смолов бил пенальти в конце матча, почему не вы?

– Я их не бью, не штатный пенальтист команды. Смолов был правильным выбором.

– Вам доводилось вылетать из Кубка таким обидным образом?

– Никогда я не проигрывал после того, как моя команда вела в счете три мяча. Это что-то новое.

– Вы впервые играли против российской команды, какие впечатления оставил «Урал»?

– У них с атакой дела обстоят гораздо лучше, чем с обороной. Очень хорошие игроки. Но удивительно, как с такой обороной они выиграли матч.

– Что было в раздевалке: молчание или гнев тренера?

– Тишина.

– Считаете это поражение заслуженным или случайным?

– Нам стоит гораздо лучше играть. Но с другой стороны сопернику повезло.

– Не думали при счете 3:0 о следующей игре со «Спартаком»?

– В то время еще не думал.