Фернандо назвал «Спартак» топ-клубом

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона. Отметим, что на данный момент красно-белые являются единоличными лидерами турнирной таблицы РФПЛ и имеет пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– С осени не прекращаются разговоры о том, что «Спартак» станет чемпионом. Это добавляет давления на игроков?

– Давление есть всегда, ведь выступаем за топ-клуб. И мы, и болельщики, хотим стать чемпионами, так как «Спартак» давно не выигрывал трофеев. Но сейчас нужно думать о каждом матче по отдельности. Остается сыграть 13 финалов. Нет смысла размышлять о титуле, когда совсем скоро матч с «Краснодаром».

В нынешнем сезоне Фернандо провел за «Спартак» в РФПЛ 16 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и шесть желтых карточек.