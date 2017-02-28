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Фернандо назвал «Спартак» топ-клубом

28 февраля 2017, 18:22
17

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона. Отметим, что на данный момент красно-белые являются единоличными лидерами турнирной таблицы РФПЛ и имеет пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– С осени не прекращаются разговоры о том, что «Спартак» станет чемпионом. Это добавляет давления на игроков?

– Давление есть всегда, ведь выступаем за топ-клуб. И мы, и болельщики, хотим стать чемпионами, так как «Спартак» давно не выигрывал трофеев. Но сейчас нужно думать о каждом матче по отдельности. Остается сыграть 13 финалов. Нет смысла размышлять о титуле, когда совсем скоро матч с «Краснодаром».

В нынешнем сезоне Фернандо провел за «Спартак» в РФПЛ 16 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и шесть желтых карточек.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо
Комментарии (17)
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Revolver76
1488295514
а зачем дробить одно интервью футболиста на несколько заметок ??
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NeoNaTe
1488296997
за их зарплаты легионерские и не такие басенки поют
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EastJuice
1488297134
бред это не топ клуб.хотя в 90-е им равных в россии не было
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artem 81
1488298629
Давно из ж..пы выбрались?
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Клим Чугункин.
1488300683
Фернанда,эта што,бразильский Петросян???Вот АЕК,это супер-топ клуб.
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Диктор
1488302950
Вот почему как новость про Спартак-на ветке одни гамадрилы? Болейте за свой клуб и не лезьте к нам.
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mihail200606
1488303001
Сам себе польстил...
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go_druzhko
1488350040
ок
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