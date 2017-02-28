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«Томь» заявила 13 игроков, несмотря на запрет на регистрацию

28 февраля 2017, 15:13
3

Заявка «Томи» на сезон-2016/17 в РФПЛ пополнилась 13 футболистами 1999 и 2000 годов рождения. Соответствующая информация содержится на сайте российской футбольной Премьер-лиги.

Все эти игроки являются воспитанниками клуба, но могут выступать лишь в молодежном первенстве. Ранее клубу из Томска было запрещено регистрировать новых футболистов.

Напомним, ранее «Томь» по разным причинам покинули 18 игроков. В остальных матчах сезона за клуб будут выступать преимущественно молодые футболисты. После 17 туров «Томь» занимает последнее место в РФПЛ с девятью очками.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Томь
Комментарии (3)
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овертайм
1488285556
каждый год одно и тоже
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alexis02lion
1488286123
И? Кому играть то. Молодёжь раньше не играла. Если никого не заявлять, то что болельщики пусть играют тогда, а лучше те кто были заявлены - тренера, массажисты, врачи ... тренер то до штрафной добежит? Как распускать так можно, а как играть некому всё запрещено.
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kykyi
1488287776
О как, запрет по барабану. Может быть скоро для Томи и футбольные правила по барабану будут, по своим играть станут.
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