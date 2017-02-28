«Томь» заявила 13 игроков, несмотря на запрет на регистрацию

Заявка «Томи» на сезон-2016/17 в РФПЛ пополнилась 13 футболистами 1999 и 2000 годов рождения. Соответствующая информация содержится на сайте российской футбольной Премьер-лиги.

Все эти игроки являются воспитанниками клуба, но могут выступать лишь в молодежном первенстве. Ранее клубу из Томска было запрещено регистрировать новых футболистов.

Напомним, ранее «Томь» по разным причинам покинули 18 игроков. В остальных матчах сезона за клуб будут выступать преимущественно молодые футболисты. После 17 туров «Томь» занимает последнее место в РФПЛ с девятью очками.