Пахомов: «Можно накупить в «Сочи» легионеров, но наш клуб идет по пути «Краснодара»

Футбольный клуб «Сочи» намерен пойти по развитию «Краснодара» и работать на перспективу. Об этом сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

«Чудес не бывает. Конечно, можно накупить легионеров, но это не тот путь, которым мы хотели бы идти. Сегодня «Сочи» имеет хорошие шансы. Но самое главное – «Сочи» сегодня уделяет большое внимание созданию детских спортшкол, которые работают на перспективу. А не так, как было с «Жемчужиной», вырывавшейся (в первый дивизион) на год-два, а потом снова вылетавшей. Можно сказать, «Сочи» идет по пути «Краснодара», также создавшего пирамиду команд внутри клуба. Мы хотим, чтобы у нашего стадиона «Фишт» появился хороший хозяин», – сказал Пахомов.

На данный момент «Сочи» выступает в зоне «Юг» ПФЛ. После 17 сыгранных матчей команда занимает седьмое место в турнирной таблице.