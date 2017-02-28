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  • Пахомов: «Можно накупить в «Сочи» легионеров, но наш клуб идет по пути «Краснодара»

Пахомов: «Можно накупить в «Сочи» легионеров, но наш клуб идет по пути «Краснодара»

28 февраля 2017, 11:27
2

Футбольный клуб «Сочи» намерен пойти по развитию «Краснодара» и работать на перспективу. Об этом сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

«Чудес не бывает. Конечно, можно накупить легионеров, но это не тот путь, которым мы хотели бы идти. Сегодня «Сочи» имеет хорошие шансы. Но самое главное – «Сочи» сегодня уделяет большое внимание созданию детских спортшкол, которые работают на перспективу. А не так, как было с «Жемчужиной», вырывавшейся (в первый дивизион) на год-два, а потом снова вылетавшей. Можно сказать, «Сочи» идет по пути «Краснодара», также создавшего пирамиду команд внутри клуба. Мы хотим, чтобы у нашего стадиона «Фишт» появился хороший хозяин», – сказал Пахомов.

На данный момент «Сочи» выступает в зоне «Юг» ПФЛ. После 17 сыгранных матчей команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: Р-Спорт
Россия. ПФЛ. Зона Юг ФК Сочи-2013 Краснодар
Комментарии (2)
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Juic
1491813610
Всё ещё будет! Вспоминаю, как в 91-м болел за команду, только что созданную. Результаты из газеты "Черноморская здравница" узнавали. Арсен Найдёнов за два сезона вывел команду в высшую лигу и несколько сезонов она там играла, всем запомнилась. К сожалению, сразу уехал на Кипр Гоча "Мяч Круглый" Гогричиани))), бывший вместе с Бесчастных лидером в споре бомбардиров. Это была местная команда, за неё болели! И вторая Жемчужина, убитая в 2011, была хороша, на новых принципах, футбольный бизнесс-проект, а не распил бабок под предлогом финансирования социальных иннициатив. Всё ещё будет!
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