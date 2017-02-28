Клопп: «Безусловно, «Ливерпуль» заслуживает критики»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги гостевого матча 26-го тура АПЛ против «Лестера» (1:3). Немецкий специалист подчеркнул, что его подопечные сыграли в этом поединке ниже своего уровня.

«Ливерпуль» был недостаточно хорошо подготовлен к этой встрече физически, а наш соперник был в этом силен. Мы уступали им в единоборствах. Плохо начали эту игру и плохо ее закончили. Было несколько отрезков, когда мы играли хорошо, но в целом «Ливерпуль» сыграл ниже своего уровня.

Наша вина в том, что мы позволили им стать прошлогодним «Лестером». Безусловно, моя команда заслуживает критики, ведь мы показываем нестабильную игру», – сказал Клопп.

Напомним, что для «Лестера» эта игра была первой после увольнения главного тренера Клаудио Раньери.