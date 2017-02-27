Дзампарини покинет пост президента «Палермо»

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини подал в отставку. В течение ближайших двух недель клуб объявит о назначении нового президента, которым должен стать один из членов англо-американского консорциума.
Ожидается, что члены нового правления клуба продолжат проекты, начатые Дзампарини. В частности, будет достроен новый стадион и тренировочный центр.
После 26-ти туров Серии А команда находится в зоне вылета.
Ранее сообщалось о желании итальянца продать клуб по завершении сезона-2015/16.
Источник: ФК «Палермо»