Дзампарини покинет пост президента «Палермо»

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини подал в отставку. В течение ближайших двух недель клуб объявит о назначении нового президента, которым должен стать один из членов англо-американского консорциума.

Ожидается, что члены нового правления клуба продолжат проекты, начатые Дзампарини. В частности, будет достроен новый стадион и тренировочный центр.

После 26-ти туров Серии А команда находится в зоне вылета.

Ранее сообщалось о желании итальянца продать клуб по завершении сезона-2015/16.