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    Дзампарини планирует продать «Палермо» по окончании сезона

    Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини заявил, что по окончании сезона, по ходу которого сицилийцы шесть раз переживали смену главного тренера, он планирует продать клуб и уйти из футбола.

    «У меня есть еще два месяца в итальянском футболе, после чего я ухожу. Футбол забрал у меня все силы. Буду счастлив, если новые владельцы клуба будут из Палермо», – сообщил 75-летний итальянец.

    Дзампарини стоит во главе «Палермо» с 2002 года. В период его правления команда сменила 35 наставников, большую часть времени выступала в Серии А и несколько раз квалифицировалась во второй по значимости европейский турнир Кубок УЕФА, ныне носящий название Лига Европы.

    Источник: Reuters

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    22.03.2016 14:10
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