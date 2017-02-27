В нынешнем сезоне «МЮ» забил восемь голов из офсайда, судьи ошибочно отменили девять мячей в ворота команды

В первом тайме финала Кубка английской Лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» (3:2) арбитр Андрэ Маринер не засчитал гол Маноло Габбиадини, ошибочно зафиксировав положение «вне игры».

Таким образом, количество судейских ошибок по части неправильного определения офсайда в адрес соперников «МЮ» в текущем сезоне достигло девяти.

При этом подопечные Жозе Моуринью забили восемь голов из офсайда во всех турнирах.

В январе главный тренер манкунианцев рассказал о своем отношении к спорному судейству матчей команды.