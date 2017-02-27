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  • В нынешнем сезоне «МЮ» забил восемь голов из офсайда, судьи ошибочно отменили девять мячей в ворота команды

В нынешнем сезоне «МЮ» забил восемь голов из офсайда, судьи ошибочно отменили девять мячей в ворота команды

27 февраля 2017, 01:51
24

В первом тайме финала Кубка английской Лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» (3:2) арбитр Андрэ Маринер не засчитал гол Маноло Габбиадини, ошибочно зафиксировав положение «вне игры».

Таким образом, количество судейских ошибок по части неправильного определения офсайда в адрес соперников «МЮ» в текущем сезоне достигло девяти.

При этом подопечные Жозе Моуринью забили восемь голов из офсайда во всех турнирах.

В январе главный тренер манкунианцев рассказал о своем отношении к спорному судейству матчей команды.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок Лиги Манчестер Юнайтед
Комментарии (24)
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AndresLoko
1488155001
ну и к чему эта информация, все копаются копаются, счетоводы еп та..
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Аристократ Олжик
1488161227
у Фергюсона был Фергитайм, у Моуриньо - ОффМаврсайдгол . . .
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Аид666
1488163103
один раз достаточно датчики поставить в форму игроков и проблема человеческого определения оффсайда решена... но на такое не пойдут, больно большие бабки на кону...
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Амба Нагорск
1488164370
Самые большие чудеса случились вчера в нашем хоккее с мячем!
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Lev Aleks
1488175000
Яркий пример когда помощь судей, ну не помогла дьяволам, хотя там ошибок насчитали на 2 чемпионских титула.......надеюсь они столько же лет первыми не будут)))
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Sergej-74
1488175636
главное чтоб с ростовом нормально отсудили
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Dazdraper
1488194870
А про другие клубы будет? или это вброс? А так на вскидку ещё вспоминаются победные голы арсенала, рукой, отменённый гол Ибры в игре с мидлсбро. Да и вообще в АПЛ ужасное судейство в этом году, интересно они с российскими судьями случайно опытом не обмениваются.
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Armagiddon
1488199375
Все теперь, когда МЮ на подъеме надо обязательно что то придумать, написать и опустить результаты клуба, доказать, что МЮ якобы помогали судьи и у них нечестные победы. Напоминает про историю с WADA и допинг у нас в стране. СОВПАДЕНИЕ??? НЕ ДУМАЮ!!!
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MU-fanatic
1488205332
ну в этом вина только судейской бригады,а человеческий фактор никто не отменял!)
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Baich
1488216583
Больше не чего сказать??
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