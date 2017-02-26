Моуринью: «Продление контракта с Ибрагимовичем? Болельщики могут пойти к нему домой, чтобы уговорить его»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с продлением соглашения нападающего Златана Ибрагимовича, истекающего летом.

«Продление контракта Ибрагимовича? Если болельщики так этого хотят, то могут пойти к нему домой и хоть заночевать там, чтобы уговорить его», — цитирует португальца журналист Independent Мигель Делэйни.

Швед стал игроком «МЮ» в июне 2016-го года. Игрок перешел в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Ибрагимович забил 15 голов 24-х матчах английской Премьер-лиги.

В сегодняшнем финале Кубка Лиги против «Саутгемптона» (3:2) 35-летний форвард забил два гола, включая победный.