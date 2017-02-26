Серия А. «Сампдория» вырвала ничью у «Палермо»

В поединке 26-го тура чемпионата Италии «Палермо» в родных стенах разошелся миром с «Сампдорией» – 1:1. На гол нападающего хозяев Илии Несторовски в середине первого тайма гости ответили забитым мячом в исполнении Фабио Квальяреллы в концовке встречи.

После этого результата «Палермо» имеет на своем счету 15 очков и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, а «Сампдория» с 35 баллами располагается на десятой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

Палермо – Сампдория – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Несторовски, 31 (с пенальти); 1:1 – Квальярелла, 90.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А