Кирьяков: «Тульский «Арсенал» находится на правильном пути»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги заключительного сбора команды. Специалист подчеркнул, что его подопечные стали более требовательны по отношению друг к другу.

«Радует, что игроки стали требовательны друг к другу, не только мы требуем со скамейки. Очень важно, что существует такая атмосфера в команде, когда рабочие моменты решаются в процессе игры, есть рабочий подсказ. Это говорит о том, что мы на правильном пути», – заявил Кирьяков.

Напомним, что 4 марта «Арсеналу» предстоит сыграть на выезде против «Оренбурга» в рамках матча 18-го тура РФПЛ.