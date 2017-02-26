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«Интер» предлагает поменять Перишича в «Арсенал» на Санчеса

26 февраля 2017, 10:14
6

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес в ближайшее летнее трансферное окно может перейти в «Интер». Итальянцы серьезно заинтересованы в услугах чилийца. Они готовы предложить «Арсеналу» обмен на Ивана Перишича без включения в сделку денежной компенсации. Известно, что хорват входит в интересы британцев.

Представители «Арсенала» ведут переговоры с Санчесом о продлении действующего контракта, рассчитанного до середины 2018 года, но пока стороны не могут найти общий язык. Ранее сообщалось об интересе к чилийцу со стороны «Милана».

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Арсенал Интер Санчес Алексис Перишич Иван
Комментарии (6)
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pAWka
1488096808
Без доплаты будет трудно выменять такого игрока
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CSKA471
1488097816
Перишич конечно игрок классный но при всем уважении не уровень Санчеса
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ИБИ ТЕРЕК
1488098643
Перешич по моложе да скорость как у гипарда
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egrrr
1488109488
Новость звучит как полный бред
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hevbn 28
1488110180
Если такой обмен состоится то это будет грандиозным успехом для Интера но я в этом сильно сомниваюсь.
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