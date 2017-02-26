«Интер» предлагает поменять Перишича в «Арсенал» на Санчеса

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес в ближайшее летнее трансферное окно может перейти в «Интер». Итальянцы серьезно заинтересованы в услугах чилийца. Они готовы предложить «Арсеналу» обмен на Ивана Перишича без включения в сделку денежной компенсации. Известно, что хорват входит в интересы британцев.

Представители «Арсенала» ведут переговоры с Санчесом о продлении действующего контракта, рассчитанного до середины 2018 года, но пока стороны не могут найти общий язык. Ранее сообщалось об интересе к чилийцу со стороны «Милана».