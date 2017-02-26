Тухель: «Обамеянгу нужен был легкий гол»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель счастлив, что в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (3:0) смог забить форвард команды Пьер-Эмерик Обамеянг, оформившего дубль.

«Мы пообщались внутри команды перед этой игрой. Все согласились, что Обамеянгу в такой ситуации нужен легкий гол, нужно забить с нескольких метров, чтобы его прорвало. Так и произошло.

Для него было важно получить удовольствие от игры, чтобы продолжить в том же духе и в следующем матче», – сказал после матча Тухель SportBild.

Стоит отметить, что безголевая серия Обамеянга продлилась 471 минуту.