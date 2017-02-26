Моуринью поставил победу Раньери выше всех своих достижений

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил достижения Клаудио Раньери с «Лестер Сити».

«Для меня увольнение из «Челси» стало новым этапом. Думаю, с Клаудио будет так же. Это случается с тренерами, и нет смысла делать из этого драму.

Мне помогло понимание того, что болельщики «Челси» остались благодарны мне за все то, что я сделал для клуба. Это же должно помочь и Раньери. Фанаты «Челси» не забудут то, что я сделал, а Клаудио сделал для «Лестера» куда больше.

Его победа в Премьер-лиге значит больше всех моих титулов с «Челси». Даже спустя 50 лет фанаты «Лестера» будут о ней помнить», – сказал Моуринью.

Напомним, что на этой неделе руководства «Лестера» приняло решение уволить Раньери с поста главного тренера клуба.