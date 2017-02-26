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  • Моуринью поставил победу Раньери выше всех своих достижений

Моуринью поставил победу Раньери выше всех своих достижений

26 февраля 2017, 07:52
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил достижения Клаудио Раньери с «Лестер Сити».

«Для меня увольнение из «Челси» стало новым этапом. Думаю, с Клаудио будет так же. Это случается с тренерами, и нет смысла делать из этого драму.

Мне помогло понимание того, что болельщики «Челси» остались благодарны мне за все то, что я сделал для клуба. Это же должно помочь и Раньери. Фанаты «Челси» не забудут то, что я сделал, а Клаудио сделал для «Лестера» куда больше.

Его победа в Премьер-лиге значит больше всех моих титулов с «Челси». Даже спустя 50 лет фанаты «Лестера» будут о ней помнить», – сказал Моуринью.

Напомним, что на этой неделе руководства «Лестера» приняло решение уволить Раньери с поста главного тренера клуба.

Источник: Independent.co.uk
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Лестер Моуринью Жозе Раньери Клаудио
Комментарии (8)
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Тони Монтана
1488084808
хорошо сказал.
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multi1984
1488089452
Моура хоть и не люблю, но слова отличные!!! Раньери вообще сделал невозможное!!! С топ-игроками выиграть АПЛ не могут, а Раньери с никакими игрочками победил
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mialkov
1488090190
Моуринью - удивил! Всегда говорил, что Великий только он, а тут... Но с его словами соглашусь - именно Раньери сотворил Чудо, о котором в Лестере не забудут никогда!
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Александр 13
1488091222
Все правильно сказал первое чемпионство за всю 133 летнию историю клуба, фанаты будут помнить это вечно
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Наварх
1488104335
Удивил, так удивил. Ваши слова заслуживают восхищения, господин Моуринью. Сказал всё точно, как есть и без задоринки. Победа Раньери это чудо, которое бывает редко. Раньери надо памятник в Лестере поставить.
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Luis Figo
1488120568
Раньери сотворил чудо Века! Безусловно провел прошедший сезон на отлично! Но, продали Канте и вся схема развалилась, нет игрока в опорной зоне, Канте смотрелся отлично! Челси приобрел его и он на первом месте, это не спроста как мне кажется.
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agil
1488125348
это была сказка.....но у всех сказок есть конец....но думаю после ответной игры с севилей надо было принимать решение...прошли оставили вылетели уволили...
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