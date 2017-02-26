Моуринью считает, что Ибрагимович способен играть до 40 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что доволен выступлением нападающего Златана Ибрагимовича в нынешнем сезоне. Португальский специалист также подчеркнул, что швед способен играть на профессиональном уровне до 40 лет.

«Мне кажется, сейчас Златан играет даже лучше, чем в «Интере». Он стал умнее и теперь лучше понимает игру. Ибрагимович является настоящим лидером, который правильно общается с молодыми футболистами. Он хорош не только в атаке, но и при построении игры. Думаю, Златан вполне сможет выступать до 40 лет», – заявил Моуринью.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 24 матчах.