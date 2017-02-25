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  • Червиченко: «Миранчук? Ситуация как в том анекдоте: «Вилочки нашлись, но осадок остался»

Червиченко: «Миранчук? Ситуация как в том анекдоте: «Вилочки нашлись, но осадок остался»

25 февраля 2017, 21:18
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний россиянин во время зимнего трансферного окна перейдет в «Рубин», однако в итоге сделка не состоялась.

«Ситуация как в том анекдоте: «Вилочки нашлись, но осадок остался». Большой любви и взаимопонимания не будет. Много раз уже говорил, что не считаю Миранчука такой фигурой, ради которой надо столько копий ломать. Да, неплохой по российским меркам игрок, но по европейским – средний, а то и ниже. На сегодняшний момент. Потому что у нас бывает так, что до 25-26 лет футболист ничего особенного не показывал, а потом раскрывался и ближе к 30-и годам становился звездой. Но пока Миранчук не та персона, вокруг которой должно быть столько разговоров.

Уйдет ли он летом в «Рубин»? Не знаю, где он может оказаться. У нас иногда так возносят молодых и еще средних игроков, что этот пиар может куда угодно их привести. Сколько было хвалебных слов в адрес Кокорина? А теперь он в каждом матче себя хоронит. Прогнозировать сложно. У нас такой рынок, что показатели популярности, раскрученности игроков порой превалирует над их физическими и техническими возможностями. Поэтому и покупают футболистов не по тому, как они играют, а по пиару», – сказал Червиченко.

Напомним, контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца 2017 года. В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Червиченко Андрей
Комментарии (1)
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LokoGoGo
1488052260
...Бывает, думаешь, что знаешь Ты человека 20 лет, Потом приходишь к нему в гости И видишь ложечки свои...
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