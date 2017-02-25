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Скоулз: «В Манчестере работают два лучших тренера мира»

25 февраля 2017, 19:29
1

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил работу Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью с манчестерскими клубами.

— Моуринью в «Юнайтед», Гвардиола — в «Сити». Как вы оцениваете это противостояние?

— Оно великолепно, причем не только для Манчестера, но и для всей Англии. В последние годы уровень тренеров Премьер-лиги упал, но Конте, Пеп, Моуринью, Клопп и Покеттино стремительно восстанавливают его. В Манчестере работают два лучших тренера мира, что несомненно делает английский футбол лучше.

— Способен ли Гвардиола преуспеть в Англии?

— Да. Команде стоит прибавить в защите, ведь в этой лиге никто не застрахован от угрозы своим воротам. В целом же, вся Англия любит стиль игры Гвардиолы. Надеюсь, однажды он возглавит сборную Англии, и наша национальная команда заиграет в его манере.

Испанец вступил в должность главного тренера «Манчестер Сити» 1-го июля 2016-го года. После 25-ти туров чемпионата Англии горожане занимают вторую строчку в турнирной таблице.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Англия Скоулз Пол
Комментарии (1)
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MU-fanatic
1488062998
самый молчаливый Скоулз всегда по делу говорит!!!)
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