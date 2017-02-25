Джеко назвал кумиром своего детства Андрея Шевченко

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко рассказал, что кумиром его детства был нападающий Андрей Шевченко, а также поделился мнением о своем одноклубнике Франческо Тотти.

«Я смотрю на Тотти и понимаю, что он легенда. И дело не в том, где мы играем. Он – легенда и во всем мире. Тренироваться с ним в одной команде – это удовольствие, ты видишь, что он обычный человек. Он никогда не показывает, что он звезда. Не думает, что лучше остальных. Тотти к каждому относится хорошо. Он – легенда во всех смыслах этого слова.

Кумиром в детстве для меня был Андрей Шевченко. Это особенный футболист для меня. Я до сих пор помню, как он сделал хет-трик в матче с «Барселоной» на «Камп Ноу». Он был номером один для меня», – заявил босниец.

В текущем сезоне Серии А Джеко провел 24 матча и забил 18 голов.