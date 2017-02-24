Нобоа: «Вот и увидим, каков наш уровень по сравнению с английским топ-клубом»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником ростовчан станет «Манчестер Юнайтед».

«Нам досталась хорошая команда. У них отличный тренер и много сильных футболистов. Нам будет очень тяжело в матче с ними, но мы уже побеждали в прошлом году команду – гранда – мюнхенскую «Баварию», играли с мадридским «Атлетико». Тогда мы выкладывались до конца, играли через не могу. Мы постараемся показать те же качества, будем стремиться победить и пройти дальше, а как получится – посмотрим. Сейчас даже не важно, что мы начинаем дома.

«Манчестер Юнайтед» – это серьезный соперник и большой клуб, но я не могу сказать, что хотел бы получить соперника полегче. Наоборот. Есть возможность показать себя. Вот и увидим, каков наш уровень по сравнению с английским топ-клубом», – сказал футболист.

Первая встреча состоится 9 марта в Ростове-на-Дону.