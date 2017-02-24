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    Нобоа: «Вот и увидим, каков наш уровень по сравнению с английским топ-клубом»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником ростовчан станет «Манчестер Юнайтед».

    «Нам досталась хорошая команда. У них отличный тренер и много сильных футболистов. Нам будет очень тяжело в матче с ними, но мы уже побеждали в прошлом году команду – гранда – мюнхенскую «Баварию», играли с мадридским «Атлетико». Тогда мы выкладывались до конца, играли через не могу. Мы постараемся показать те же качества, будем стремиться победить и пройти дальше, а как получится – посмотрим. Сейчас даже не важно, что мы начинаем дома.

    «Манчестер Юнайтед» – это серьезный соперник и большой клуб, но я не могу сказать, что хотел бы получить соперника полегче. Наоборот. Есть возможность показать себя. Вот и увидим, каков наш уровень по сравнению с английским топ-клубом», – сказал футболист.

    Первая встреча состоится 9 марта в Ростове-на-Дону.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 16:17
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +208

      Kurp 26 февраля 2017, 09:13

      Вперед ребята, есть шанс шороху навести в Европе.

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 24 февраля 2017, 20:15

      Ростовчане! Купите билетик. В живую увидеть МЮ, а то той жизни осталось........

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > radga 25 февраля 2017, 18:05

      Билеты может быть будут.Права на продажу дали какой то фирме,она цены ломит,не всем по карману

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 24 февраля 2017, 19:25

      Маур отнесётся к сопернику серьёзно!Ростов в короткое время заставил уважать себя! Удачи Ростову,удачи Краснодару!

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 февраля 2017, 19:07

      как бы что кто не говорил но пройти будет сложно но футбол он такой выиграли же один матч у Баварии почему не выиграть у англичан, но по сумме думаю не пройти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 24 февраля 2017, 18:47

      Нормально Ростов сыграет! А свои вафельницы на Ростов открывают зависники

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 24 февраля 2017, 18:44

      Правильный настрой.
      Кстати, организованный Ростов теоретически может пройти нестабильный МЮ, но это будет чудо из чудес

      1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 24 февраля 2017, 18:20

      УДАЧИ И ПОБЕДЫ РОСТОВУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 24 февраля 2017, 18:06

      Очень жаль Ростов,мог дальше пройти,но не повезло:-(((думаю в первой игре может присмотрятся максимум ничья....А во второй дома просто разнесут,не обижайтесь, смотрю правде в глаза!

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 февраля 2017, 18:06

      за 1 сезон в Ростов приехали Бавария Атлетико теперь МЮ чем не праздник для города )

      8
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 24 февраля 2017, 17:52

      И снова главным козырем в ногах у Ростова - недооценка соперника.

      1
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