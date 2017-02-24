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  • Нобоа: «Вот и увидим, каков наш уровень по сравнению с английским топ-клубом»

Нобоа: «Вот и увидим, каков наш уровень по сравнению с английским топ-клубом»

24 февраля 2017, 16:17
38

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником ростовчан станет «Манчестер Юнайтед».

«Нам досталась хорошая команда. У них отличный тренер и много сильных футболистов. Нам будет очень тяжело в матче с ними, но мы уже побеждали в прошлом году команду – гранда – мюнхенскую «Баварию», играли с мадридским «Атлетико». Тогда мы выкладывались до конца, играли через не могу. Мы постараемся показать те же качества, будем стремиться победить и пройти дальше, а как получится – посмотрим. Сейчас даже не важно, что мы начинаем дома.

«Манчестер Юнайтед» – это серьезный соперник и большой клуб, но я не могу сказать, что хотел бы получить соперника полегче. Наоборот. Есть возможность показать себя. Вот и увидим, каков наш уровень по сравнению с английским топ-клубом», – сказал футболист.

Первая встреча состоится 9 марта в Ростове-на-Дону.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Нобоа Кристиан
Комментарии (38)
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Андрей Ермошин
1487942525
Слова настоящего футболиста. Вперед РОСТОВ, мы в тебя верим.
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zenit888
1487943085
Симеоне - Бердыев 2:0, Анчелотти - Бердыев 1:1, Моуринье - Бердыев 0:2 !!!
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a-rakhmatov
1487943194
Команда Ростов с характером и обязательно добьется успеха...Удачи ребятам!!!
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Rostov 61
1487944350
Не вижу радости у представителей манчестера
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Krossmen73
1487945508
Жребий конечно...не ахти..Но!Ростовчане своей игрой и самоотдачей (в отличии от "трубопроводных")доказали всем своим злопыхателям свою состоятельность, вызывают уважение и восхищение.Так что будем надеяться на ребят и тренерский мостик.Держитесь ребята!Верим в вас!"Краснодару"тоже удачи!
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kauk
1487945918
5:0 ростов в глубокой опе
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anri1703
1487948783
за 1 сезон в Ростов приехали Бавария Атлетико теперь МЮ чем не праздник для города )
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Спартач_навсегда
1487949653
УДАЧИ И ПОБЕДЫ РОСТОВУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Rostov 61
1487951269
Нормально Ростов сыграет! А свои вафельницы на Ростов открывают зависники
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АЛЕКС 58
1487953550
Маур отнесётся к сопернику серьёзно!Ростов в короткое время заставил уважать себя! Удачи Ростову,удачи Краснодару!
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