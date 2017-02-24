Кержаков: «Нельзя не сказать приятных слов в адрес «Андерлехта». Они бились до конца»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). Напомним, питерский клуб вылетел из турнира из-за гола, пропущенного на своем поле.

«Очевидно, теперь у нас будет больше времени на восстановление между матчами. Естественно, никто не задавался целью вылетать из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате. Никто не дает никаких гарантий и нет уверенности в том, что команда обязательно будет побеждать в чемпионате России, не играя в Лиге Европы. Примерно все то же самое. Наверное, морально сейчас всем тяжелее. Но ребята – профессионалы, они с этим справятся.

У меня не было сомнений, что мы выиграем матч, и практически не было сомнений, что мы пройдем дальше. Я знаю силу команды и адекватно оцениваю все, что происходит, поэтому я был уверен, что «Зенит» забьет два мяча. При счете 3:0 я был уверен, что мы завершим матч с нужным результатом, но не хватило концентрации на долю секунды. Но нельзя и не сказать приятных слов в сторону «Андерлехта», потому что они бились до конца, не опустили руки, хотя это вполне могло произойти. Ну и в моменте с голом они переиграли своих оппонентов по позиции», – сказал футболист.

В первом матче «Зенит» уступил «Андерлехту» со счетом 0:2.