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  • Кержаков: «Нельзя не сказать приятных слов в адрес «Андерлехта». Они бились до конца»

Кержаков: «Нельзя не сказать приятных слов в адрес «Андерлехта». Они бились до конца»

24 февраля 2017, 13:38
8

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). Напомним, питерский клуб вылетел из турнира из-за гола, пропущенного на своем поле.

«Очевидно, теперь у нас будет больше времени на восстановление между матчами. Естественно, никто не задавался целью вылетать из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате. Никто не дает никаких гарантий и нет уверенности в том, что команда обязательно будет побеждать в чемпионате России, не играя в Лиге Европы. Примерно все то же самое. Наверное, морально сейчас всем тяжелее. Но ребята – профессионалы, они с этим справятся.

У меня не было сомнений, что мы выиграем матч, и практически не было сомнений, что мы пройдем дальше. Я знаю силу команды и адекватно оцениваю все, что происходит, поэтому я был уверен, что «Зенит» забьет два мяча. При счете 3:0 я был уверен, что мы завершим матч с нужным результатом, но не хватило концентрации на долю секунды. Но нельзя и не сказать приятных слов в сторону «Андерлехта», потому что они бились до конца, не опустили руки, хотя это вполне могло произойти. Ну и в моменте с голом они переиграли своих оппонентов по позиции», – сказал футболист.

В первом матче «Зенит» уступил «Андерлехту» со счетом 0:2.

Источник: ТАСС
Лига Европы Зенит Андерлехт Кержаков Александр
Комментарии (8)
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procx
1487932896
Как всегда!!
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Болельщик Реал Мадрида
1487933107
В отличие от Вас всех убогих! Вы только и знаете, что сосать деньги из нефтегазового мешка, толку нет. Ходите как пьяные, сонные мухи, как в штаны наложили, играете во что угодно, но только не в футбол, просаживаете народное достояние!
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gencha19
1487933474
Что же эти профессионалы так обосрались в Бельгии.
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acer2003
1487933949
Да,Андерлехт играл до последних секунд.Зенит играл классно, но эйфория от забитых мячей захлестнула игроков .Расслабление и в 1/8 Андерлехт ((
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ijgjr
1487937967
так как же им не играть когда им один гол нужен был - слова не очем
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