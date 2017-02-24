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    Кержаков: «Нельзя не сказать приятных слов в адрес «Андерлехта». Они бились до конца»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). Напомним, питерский клуб вылетел из турнира из-за гола, пропущенного на своем поле.

    «Очевидно, теперь у нас будет больше времени на восстановление между матчами. Естественно, никто не задавался целью вылетать из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате. Никто не дает никаких гарантий и нет уверенности в том, что команда обязательно будет побеждать в чемпионате России, не играя в Лиге Европы. Примерно все то же самое. Наверное, морально сейчас всем тяжелее. Но ребята – профессионалы, они с этим справятся.

    У меня не было сомнений, что мы выиграем матч, и практически не было сомнений, что мы пройдем дальше. Я знаю силу команды и адекватно оцениваю все, что происходит, поэтому я был уверен, что «Зенит» забьет два мяча. При счете 3:0 я был уверен, что мы завершим матч с нужным результатом, но не хватило концентрации на долю секунды. Но нельзя и не сказать приятных слов в сторону «Андерлехта», потому что они бились до конца, не опустили руки, хотя это вполне могло произойти. Ну и в моменте с голом они переиграли своих оппонентов по позиции», – сказал футболист.

    В первом матче «Зенит» уступил «Андерлехту» со счетом 0:2.

    Источник: ТАСС

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    24.02.2017 13:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 февраля 2017, 15:06

      так как же им не играть когда им один гол нужен был - слова не очем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 февраля 2017, 13:59

      Да,Андерлехт играл до последних секунд.Зенит играл классно, но эйфория от забитых мячей захлестнула игроков .Расслабление и в 1/8 Андерлехт ((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      gencha19 24 февраля 2017, 13:51

      Что же эти профессионалы так обосрались в Бельгии.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Boby > gencha19 24 февраля 2017, 14:00

      Это общая беда наших клубов, начинать праздновать до финального свистка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 24 февраля 2017, 13:45

      В отличие от Вас всех убогих! Вы только и знаете, что сосать деньги из нефтегазового мешка, толку нет. Ходите как пьяные, сонные мухи, как в штаны наложили, играете во что угодно, но только не в футбол, просаживаете народное достояние!

      4
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      Рейтинг: +15

      procx 24 февраля 2017, 13:41

      Как всегда!!

      0
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