Шляхтин заявил, что зимняя трансферная кампания «Крыльев Советов» завершена

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подтвердил, что самарский клуб вел переговоры с форвардом киевского «Динамо» Александром Гладким, а также заявил, что зимняя трансферная кампания команды завершена.

– Да, зимняя трансферная кампания завершена.

– Правда ли, что «Крылья Советов» интересовались нападающим киевского «Динамо» Александром Гладким?

– Да, но он отклонил наше предложение.

«Крылья Советов» на данный момент располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РФПЛ.