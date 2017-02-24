Шляхтин заявил, что зимняя трансферная кампания «Крыльев Советов» завершена

искали всё трансферное окно напа так и не нашли пиздато чё................... За что такое пиздатое руководство нам...
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подтвердил, что самарский клуб вел переговоры с форвардом киевского «Динамо» Александром Гладким, а также заявил, что зимняя трансферная кампания команды завершена.
– Да, зимняя трансферная кампания завершена.
– Правда ли, что «Крылья Советов» интересовались нападающим киевского «Динамо» Александром Гладким?
– Да, но он отклонил наше предложение.
«Крылья Советов» на данный момент располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РФПЛ.