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    Шляхтин заявил, что зимняя трансферная кампания «Крыльев Советов» завершена

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подтвердил, что самарский клуб вел переговоры с форвардом киевского «Динамо» Александром Гладким, а также заявил, что зимняя трансферная кампания команды завершена.

    – Да, зимняя трансферная кампания завершена.

    – Правда ли, что «Крылья Советов» интересовались нападающим киевского «Динамо» Александром Гладким?

    – Да, но он отклонил наше предложение.

    «Крылья Советов» на данный момент располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 13:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 24 февраля 2017, 13:42

      искали всё трансферное окно напа так и не нашли пиздато чё................... За что такое пиздатое руководство нам...

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      ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > h3LL1k 25 февраля 2017, 09:30

      Да денег то нет, кого не ищи за бесплатно никто не пойдет. Свободный агент или пенсионер.

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