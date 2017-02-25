АПЛ. «Вест Хэм» в меньшинстве сыграл вничью с «Уотфордом»

В матче 26-го тура АПЛ «Вест Хэм» в гостях ушел от поражения против «Уотфорда» – 1:1. В составе хозяев голом с пенальти отметился Трой Дини, у гостей забил Андре Айю. Отметим, что данную встречу лондонский клуб заканчивал вдесятером.

После данного результата «Вест Хэм» расположился на девятом месте, набрав 33 очка. «Уотфорд», заработав 31-й балл, поднялся на 12-ю позицию.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Уотфорд – Вест Хэм – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дини, 3 (с пенальти); 1:1 – Айю, 73.

Удаление: нет – Антонио, 86.

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