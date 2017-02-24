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    Шалимов: «Попадется «МЮ» – будем играть»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов предпочитает не торопиться с определением соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, «Краснодар» в 1/16 финала турнира обыграл по сумм двух встреч «Фенербахче».

    – В следующем раунде у вас есть желание сыграть с итальянским клубом – ведь в этой стране вы провели значительную часть карьеры футболиста?

    – Да, есть желание такое – с «Ромой». В Италию хочется слетать. Шутка! А на самом деле среди возможных соперников нет такого, при встрече с которым можно только хлопнуть дверью. Просто ждем жеребьевку.

    – Представим, вам попадется «Манчестер». Как оцените шансы?

    – Никак. Не люблю загадывать – если бы да кабы. Попадется – будем играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 07:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 февраля 2017, 15:12

      а куда вам деваться то - как не играть - что за слова* будем играть* - а что может быть другое

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 февраля 2017, 12:02

      Лучше бы Копенгаген. Успеете ещё с МЮ.

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 24 февраля 2017, 09:52

      попадётся будете со....са..ть

      -1
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      Рейтинг: +176

      gencha19 24 февраля 2017, 08:47

      Ростов - Краснодар финал.Удачной жеребьёвки и тем и другим.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 февраля 2017, 08:00

      придется, а иначе за чем все это

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