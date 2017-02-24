Шалимов: «Попадется «МЮ» – будем играть»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов предпочитает не торопиться с определением соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, «Краснодар» в 1/16 финала турнира обыграл по сумм двух встреч «Фенербахче».

– В следующем раунде у вас есть желание сыграть с итальянским клубом – ведь в этой стране вы провели значительную часть карьеры футболиста?

– Да, есть желание такое – с «Ромой». В Италию хочется слетать. Шутка! А на самом деле среди возможных соперников нет такого, при встрече с которым можно только хлопнуть дверью. Просто ждем жеребьевку.

– Представим, вам попадется «Манчестер». Как оцените шансы?

– Никак. Не люблю загадывать – если бы да кабы. Попадется – будем играть.