Шалимов: «Попадется «МЮ» – будем играть»

а куда вам деваться то - как не играть - что за слова* будем играть* - а что может быть другое
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов предпочитает не торопиться с определением соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, «Краснодар» в 1/16 финала турнира обыграл по сумм двух встреч «Фенербахче».
– В следующем раунде у вас есть желание сыграть с итальянским клубом – ведь в этой стране вы провели значительную часть карьеры футболиста?
– Да, есть желание такое – с «Ромой». В Италию хочется слетать. Шутка! А на самом деле среди возможных соперников нет такого, при встрече с которым можно только хлопнуть дверью. Просто ждем жеребьевку.
– Представим, вам попадется «Манчестер». Как оцените шансы?
– Никак. Не люблю загадывать – если бы да кабы. Попадется – будем играть.