Луческу: «Сожалею, но это футбол»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итог игры 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). По словам специалиста, команда выглядела значительно лучше, чем в первой встрече, которая закончилась поражением 0:2.

– Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?

– Поблагодарил команду за игру. Сегодня «Зенит» выглядел совсем по-другому, чем в первом матче. Была самоотдача, задача была почти решена, команда соперника не создала ни одного момента за игру, но пришла одна передача с фланга – и гол. Сожалею, но это футбол.

Напомним, «Андерлехт» одержал победу над «Зенитом» за счет гола, забитого на выезде.