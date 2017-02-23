Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луческу: «Сожалею, но это футбол»

23 февраля 2017, 23:47
35

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итог игры 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). По словам специалиста, команда выглядела значительно лучше, чем в первой встрече, которая закончилась поражением 0:2.

– Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?

– Поблагодарил команду за игру. Сегодня «Зенит» выглядел совсем по-другому, чем в первом матче. Была самоотдача, задача была почти решена, команда соперника не создала ни одного момента за игру, но пришла одна передача с фланга – и гол. Сожалею, но это футбол.

Напомним, «Андерлехт» одержал победу над «Зенитом» за счет гола, забитого на выезде.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Андерлехт Луческу Мирча
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max Urbanov
1487883044
это как раз тот случай, когда реально не повезло... Но Зеня в какой-то степени сам виноват, игра на выезде была никакая...
Ответить
MURAD F. A.
1487883222
СОЖАЛЕЮ, НО МОИ ДОХОДЫ НЕ ПРИВЯЗАНЫ К РЕЗУЛЬТАТУ ЭТИХ МАТЧЕЙ.......................
Ответить
Амба Нагорск
1487883797
Виноват Вилош-Боаш, это он развалил команду
Ответить
alex1951
1487884020
Судьба Раньери замаячила над головой румына....
Ответить
deinego77@yandex.ru
1487884025
Зенит великий клуб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
пряник929
1487884070
После этого надо снизить цену газа внутри страны, хватит кормить зенитовских дармоедов
Ответить
Михас007
1487884199
В отставку пошел
Ответить
sevsor
1487885827
Да, действительно, "сожалею"....а ничего, что "Зенит" раскормленный "Газпромом" провёл в общем-то вялую серию матчей с бельгийцами, а например, "Ростов", где игрокам задерживают зарплаты, рубится отчаянно? ..."Сожалеет" он, блин!(((
Ответить
RedWhiteFans2
1487887134
Сытые коты, надутые газом и нефтью.
Ответить
Поль
1487888987
ждем андерлехт в гости к ростову!
Ответить
Главные новости
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
4
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
9
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
3
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
15
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
11
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+