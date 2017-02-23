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    Луческу: «Сожалею, но это футбол»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итог игры 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). По словам специалиста, команда выглядела значительно лучше, чем в первой встрече, которая закончилась поражением 0:2.

    – Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?

    – Поблагодарил команду за игру. Сегодня «Зенит» выглядел совсем по-другому, чем в первом матче. Была самоотдача, задача была почти решена, команда соперника не создала ни одного момента за игру, но пришла одна передача с фланга – и гол. Сожалею, но это футбол.

    Напомним, «Андерлехт» одержал победу над «Зенитом» за счет гола, забитого на выезде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2017 23:47
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 24 февраля 2017, 06:56

      жаль, что 2 команды остались в ЛЕ. Ростов вперед!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 февраля 2017, 05:41

      Ростов любит рвать голландцев и отомстит за Зеню)))

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 февраля 2017, 02:24

      Вы вылетели , вот это главное . НАДО было первый матч нормально играть, скажи спасибо обороне и Дзюбе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 24 февраля 2017, 01:50

      Зенит, ты обещал вулкан страстей.!... Хрррр-ю... Ты всё уже, закончил? Жаль..И я оргазма не постигла, хотя чуть-чуть немножко было.... Хи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      Поль 24 февраля 2017, 01:29

      ждем андерлехт в гости к ростову!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Поль 24 февраля 2017, 01:58

      ... а может замахнёмся сразу на Вильяма нашего, какого-нибудь, так сказать, Шекспира? Инглишманов бойтесь- суки редкие,жлобы...

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 24 февраля 2017, 01:06

      цыган долго плакал в раздевалке...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > kvm 24 февраля 2017, 02:05

      Дуче Луче теперь проссал, что Зенит - не Шахтёр, - не тот потенциал....Убейте меня, дуру, но я люблю Шахтёр, Зенит и РСМ...

      0
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      Рейтинг: +265

      Himik007 24 февраля 2017, 01:03

      Жаль чуток настроение пропало, думал все 3 наших клуба в 1/8 но увы

      1
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      Рейтинг: +48

      Boby > Himik007 24 февраля 2017, 05:15

      Вечная болезнь наших клубов, не доигрывать до свистка. Расслабились и получили.

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      Рейтинг: +201

      ajoq 24 февраля 2017, 01:01

      Жаль, хорошую игру показывали

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 февраля 2017, 00:58

      Сытые коты, надутые газом и нефтью.

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      Рейтинг: +759

      sevsor 24 февраля 2017, 00:37

      Да, действительно, "сожалею"....а ничего, что "Зенит" раскормленный "Газпромом" провёл в общем-то вялую серию матчей с бельгийцами, а например, "Ростов", где игрокам задерживают зарплаты, рубится отчаянно? ..."Сожалеет" он, блин!(((

      9
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      Рейтинг: +759

      sevsor > RotBerg 24 февраля 2017, 01:18

      "Уважаемый", я высказал своё мнение, а вот это ваше не пойми что - "И что?? К чему пост?)", действительно к чему? Что означает?))))

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