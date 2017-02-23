Шалимов: «Понимали, что если забьем «Фенербахче первыми – пройдем дальше»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился эмоциями от матча плей-офф Лиги Европы против «Фенербахче», а также дал оценку игре голкипера краснодарского клуба Станиславу Крицюку. Напомним, российская команда прошла в 1/8 финала, победив по сумме двух матчей (1:0; 1:1).

– Счет 1:0 после первой игры скользкий. Как готовились, что было самым важным?

– Еще перед первым матчем разделил всю дуэль по таймам – на четыре отрезка, чтобы конкретизировать игровые задачи. Кроме того, исходили из того, что турки были фаворитами – зная их состав и то, что «Фенербахче» сейчас на ходу, там продолжается чемпионат. На первые два тайма ставили задачу не пропустить – для этого команда должна больше владеть мячом, инициативой, проводить быстрые атаки и внимательно действовать при стандартах. И задачу на первые два тайма мы выполнили. Забили один гол, могли забить второй.

– Какие задачи ставились на два оставшихся тайма дуэли?

– Было проще – понимали, что пройдем, не пропустив гола. А если забьем при счете 0:0, то предельно усложним жизнь сопернику. Вторую задачу выполнили, забили, а затем попали под сильный пресс соперника. Но по причинам, которые невозможно просчитать. Поэтому проблему устранили уже в перерыве.

– Какую проблему?

– Когда Стас Крицюк выбивал мяч от ворот, мы просто стояли и смотрели на вратаря, а там уж – кому мяч попадет. Так нельзя. Потому что мяч летит в сторону защитников соперника, которые выше и лучше играют головой – им удобно. Мы сами упрощали задачу сопернику, не вступая в борьбу – в итоге мяч доставался «Фенербахче» без борьбы. Надо посмотреть статистику, но по тому, как виделось мне: выносов шесть турки сыграли головой, подобрали мяч и организовали атаку на наши ворота. В результате хозяева получал штрафные, создалось давление, которое привело к голу. С одного из этих стандартов мы и получили гол.

– Как это поправили в перерыве?

– Попросил правильно расставиться в те моменты, когда Крицюк выбивал мяч – игроки стали по сопернику, затрудняя возможность приема мяча. Во втором тайме, когда Стас вводил мяч в игру, он уже чаще оставался у нас. Это, на мой взгляд, повлияло на ход встречи.

– Крицюк в дуэлях с турками несколько раз оказывался на газоне. Понятно, играли они жестко, но не стоит ли вратарю самому быть понаглее?

– Стас действовал нормально. Но когда идет навал, у вратаря много работы, к нему больше внимания. Возможно, при таком количестве длинных передач можно было сыграть иначе, но в целом Крицюк провел матч хорошо.