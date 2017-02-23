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  • Рейнгольд: «Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт»

Рейнгольд: «Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт»

23 февраля 2017, 14:23
35

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Зениту» будет сложно пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, в первом матче 1/16 финала петербургский клуб со счетом 0:2 уступил «Андерлехту».

«Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт». И если питерцы провалят ответный матч, Луческу покинет клуб. Слишком большая роскошь вылетать на такой стадии. Этого тренера брали для того, чтобы «Зенит» успешно выступал в еврокубках. Если этого не происходит, зачем тренера держать?» – сказал Рейнгольд.

Ответная встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Зенит Андерлехт Рейнгольд Валерий
Комментарии (35)
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Поль
1487851252
Это хорошо, когда Рейнгольд пишет о российских клубах в негативном ключе - обычно, после его высказываний, случается всё с точностью до наоборот. А ещё стоит отметить первый матч андерлехта против ростова в россии - тогда "мужикам" едва хватало сил отбиваться от атак брюссельцев. У андерлехта, видимо, стиль игры такой - быстрый гол. И, когда зенит или иной клуб не справляется с натиском, получаются всякие мерзкие 0:2, а когда клуб не ведется на агрессию, то можно и поиметь 5:1, помните игру локомотива в кубке уефа?! у них стиль такой: выглядят мощно, а представляют, один хер, 9й чемпионат европы. Так им и надо. ЗЫ. сам я спартаковский болела, но и русский - так что вперед зенит, зарабатывай себе место в ЛЧ - продвигай наши коэффициенты!!!
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roma33rus
1487851973
Он бы бросил ванговать,после обещаного ада Краснодару!!
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Joker Loko
1487853708
Тоже самое говорил про Краснодар вчера. Эксперт блин.
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Gullit 76
1487853939
Этот старый козёл то же самое говорил и про Краснодар и про Ростов - очень надеюсь на последовательность!
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Abbey Road
1487853943
3 - 0 - совсем не чудо, домашняя победа для России, нормулька
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aurora5858
1487854116
Все желают чуда незавимо от пристрастий. Но Drama это конченный негодяй
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mialkov
1487854512
Зенит может, Зенит сделает! Удачи! Мы верим в успех!
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EVGEN13RUS
1487857310
Проиграют, что бы Луческу ушел
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ijgjr
1487858316
какое чудо - надо просто три мяча забить и не пропустить - а ты про чудеса какие то
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Danjer
1487858484
Мое мнение,что за такой срок не возможно требовать от тренера,чудо!!!!!если он проработает с Зенитом года три,то клуб станет недосигаемым,слишком уж быстро все хотят всего,Луческо с головой,ему надо время,он сможет сделать команду топ уровня,удачи ему и всем болелам сегодня,дай бог,все за Зенит сегодня,за Россию!!!!!!!они сделают это,УДАЧИ ЗЕНИТ!!!!!!!!!
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