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    Рейнгольд: «Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Зениту» будет сложно пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, в первом матче 1/16 финала петербургский клуб со счетом 0:2 уступил «Андерлехту».

    «Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт». И если питерцы провалят ответный матч, Луческу покинет клуб. Слишком большая роскошь вылетать на такой стадии. Этого тренера брали для того, чтобы «Зенит» успешно выступал в еврокубках. Если этого не происходит, зачем тренера держать?» – сказал Рейнгольд.

    Ответная встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.02.2017 14:23
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    Комментарии35
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 23 февраля 2017, 21:40

      Зениту не нужна лига европы ! Главное Лига Чемпионов!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 23 февраля 2017, 20:15

      Сложно, но можно. Давай Зеня, давай Мирча, все с тобой, Ростов с тобой! Мы должны встретиться в полуфинале или финале)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      БекаMax 23 февраля 2017, 19:28

      Вперёд ЗЕНИТ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 23 февраля 2017, 18:55

      Казань болеет за "Ростов".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 февраля 2017, 18:39

      А мы будем болеть за Зенит! Желаю удачи и крупной победы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Sanya_822 23 февраля 2017, 18:16

      Вперёд ЗЕНИТ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Lashenov 23 февраля 2017, 17:21

      Будем верить и болеть, НО Зенит не в форме... ждем чуда!!!

      1
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      Рейтинг: +145

      Danjer 23 февраля 2017, 17:02

      Сегодня Зенит покажет на что способен,УДАЧИ ЗЕНИТУ,ВСЯ РОССИЯ,БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ,С БОГОМ!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +145

      Danjer 23 февраля 2017, 17:01

      Мое мнение,что за такой срок не возможно требовать от тренера,чудо!!!!!если он проработает с Зенитом года три,то клуб станет недосигаемым,слишком уж быстро все хотят всего,Луческо с головой,ему надо время,он сможет сделать команду топ уровня,удачи ему и всем болелам сегодня,дай бог,все за Зенит сегодня,за Россию!!!!!!!они сделают это,УДАЧИ ЗЕНИТ!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 23 февраля 2017, 16:58

      какое чудо - надо просто три мяча забить и не пропустить - а ты про чудеса какие то

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