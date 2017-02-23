Рейнгольд: «Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Зениту» будет сложно пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, в первом матче 1/16 финала петербургский клуб со счетом 0:2 уступил «Андерлехту».

«Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт». И если питерцы провалят ответный матч, Луческу покинет клуб. Слишком большая роскошь вылетать на такой стадии. Этого тренера брали для того, чтобы «Зенит» успешно выступал в еврокубках. Если этого не происходит, зачем тренера держать?» – сказал Рейнгольд.

Ответная встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.