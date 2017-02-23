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  • Источник: представители Алексея Миранчука пытаются возобновить переговоры с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром»

Источник: представители Алексея Миранчука пытаются возобновить переговоры с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром»

23 февраля 2017, 13:41
12

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук во время зимнего трансферного окна все же может сменить клубную прописку. По информации источника, из-за сорвавшегося перехода игрока в «Рубин» представители 21-летнего россиянина пытаются возобновить переговоры с другими претендентами на футболиста.

В частности, речь идет о «Спартаке», «Зените» и «Краснодаре», которые ранее предпринимали попытки заполучить хавбека. При этом вероятность, что Миранчук продолжит выступать за «Локомотив» до конца нынешнего сезона, остается высокой.

Напомним, полузащитник выступает за «Локомотив» с 2013 года. В нынешнем сезоне Миранчук провел за железнодорожников в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Краснодар Миранчук Алексей
Комментарии (12)
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kykyi
1487847653
Прямо как девка легкого поведения.
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LINED
1487848867
Разве он контракт не разорвал с локо? Или это утка была?
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vinnik1209
1487849456
задолбал этот Миранчук...ни кому ог уже не нужен...пусть и не прыгает высше головы и покажет какой он игрок...
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alexis02lion
1487853350
Этот сериал когда-нибудь кончится. Вон все про Витселя писали, а он быстрее и увереннее определился, хоть в итоге не в старой синьоре, а в стране красных.... По ходу пока трансферное окно не закроется он всё время куда-нибудь свои ноги попытается навострить.
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Joker Loko
1487853851
Проститутка кароч, лишь бы дать кому нибудь...
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КАРАТ
1487854476
Вот такой весь футбол в России, какой может быть прогресс, если за деньгами гонятся
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agil
1487855625
он сейчас тока о переходе думает по ходу дела....а играть...а домашний ЧМ....а будущее футбольное твое как?????!!!!
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Антисемит
1487857017
да чего вы на Миранчука то взъелись? Главные твари в этой истории эти пресловутые "представители Алексея Миранчука". Их сучий бизнес построен на том, чтобы гонять игроков из клуба в клуб, они так зарабатывают. А любого молодого человека легко смутить, когда цена вопроса - миллионы долларов/евро. И даже в такой ситуации он вовремя одумался и продолжил работу на сборах, но эти ублюдки вторую волну поднимают.
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srg38
1487857533
перейди уже куда нибудь!! надоело про тебя новости читать!!
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