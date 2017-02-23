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    Источник: представители Алексея Миранчука пытаются возобновить переговоры с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук во время зимнего трансферного окна все же может сменить клубную прописку. По информации источника, из-за сорвавшегося перехода игрока в «Рубин» представители 21-летнего россиянина пытаются возобновить переговоры с другими претендентами на футболиста.

    В частности, речь идет о «Спартаке», «Зените» и «Краснодаре», которые ранее предпринимали попытки заполучить хавбека. При этом вероятность, что Миранчук продолжит выступать за «Локомотив» до конца нынешнего сезона, остается высокой.

    Напомним, полузащитник выступает за «Локомотив» с 2013 года. В нынешнем сезоне Миранчук провел за железнодорожников в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ФАН

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    23.02.2017 13:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1580

      srg38 23 февраля 2017, 16:45

      перейди уже куда нибудь!! надоело про тебя новости читать!!

      0
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 23 февраля 2017, 16:36

      да чего вы на Миранчука то взъелись? Главные твари в этой истории эти пресловутые "представители Алексея Миранчука". Их сучий бизнес построен на том, чтобы гонять игроков из клуба в клуб, они так зарабатывают. А любого молодого человека легко смутить, когда цена вопроса - миллионы долларов/евро. И даже в такой ситуации он вовремя одумался и продолжил работу на сборах, но эти ублюдки вторую волну поднимают.

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 23 февраля 2017, 16:13

      он сейчас тока о переходе думает по ходу дела....а играть...а домашний ЧМ....а будущее футбольное твое как?????!!!!

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 23 февраля 2017, 15:54

      Вот такой весь футбол в России, какой может быть прогресс, если за деньгами гонятся

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      Рейтинг: +120

      agil > КАРАТ 23 февраля 2017, 16:15

      солидарен!!!! наши футболисты в основном не думают что раз в жизни дома ЧМ и надо стараться там хорошо выступить....а не гонятся сейчас за жырным контрактом!!!

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 23 февраля 2017, 15:44

      Проститутка кароч, лишь бы дать кому нибудь...

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 февраля 2017, 15:35

      Этот сериал когда-нибудь кончится. Вон все про Витселя писали, а он быстрее и увереннее определился, хоть в итоге не в старой синьоре, а в стране красных.... По ходу пока трансферное окно не закроется он всё время куда-нибудь свои ноги попытается навострить.

      0
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 > mopecekca 23 февраля 2017, 22:56

      ну не знаю...Витсель хоть заработал своё имя игрой,а не пиаром...хотя,сколько людей,столько мнений...

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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 23 февраля 2017, 14:30

      задолбал этот Миранчук...ни кому ог уже не нужен...пусть и не прыгает высше головы и покажет какой он игрок...

      -1
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      Рейтинг: +192

      LINED 23 февраля 2017, 14:21

      Разве он контракт не разорвал с локо? Или это утка была?

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > LINED 23 февраля 2017, 15:30

      Написал заявление на расторжение. Потом его забрал.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 февраля 2017, 14:00

      Прямо как девка легкого поведения.

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