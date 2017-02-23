Источник: представители Алексея Миранчука пытаются возобновить переговоры с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук во время зимнего трансферного окна все же может сменить клубную прописку. По информации источника, из-за сорвавшегося перехода игрока в «Рубин» представители 21-летнего россиянина пытаются возобновить переговоры с другими претендентами на футболиста.

В частности, речь идет о «Спартаке», «Зените» и «Краснодаре», которые ранее предпринимали попытки заполучить хавбека. При этом вероятность, что Миранчук продолжит выступать за «Локомотив» до конца нынешнего сезона, остается высокой.

Напомним, полузащитник выступает за «Локомотив» с 2013 года. В нынешнем сезоне Миранчук провел за железнодорожников в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.