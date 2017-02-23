«Зенит» примет «Андерлехт» в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 23 февраля, «Зенит» будет принимать на своем поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехт». Клубу из Санкт-Петербурга предстоит отыграть два гола, пропущенных в первой встрече команд.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Андерлехт». Начало в 21:00, не пропустите!

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