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    «Зенит» примет «Андерлехт» в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы

    В четверг, 23 февраля, «Зенит» будет принимать на своем поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехт». Клубу из Санкт-Петербурга предстоит отыграть два гола, пропущенных в первой встрече команд.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Андерлехт». Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2017 20:05
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +276

      Black77718 23 февраля 2017, 21:30

      Ну что Зенитушка слабо разгром устроить,даёшь как и Ростов 4-0.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -104

      Zenit2312 > Black77718 23 февраля 2017, 21:33

      Хотелось бы да импотентов в нападении дох.я!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +276

      Black77718 > Zenit2312 23 февраля 2017, 22:35

      Ну уже почти)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2250

      kvm > Black77718 23 февраля 2017, 22:53

      уже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 21:26

      Наконец то... Гол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 23 февраля 2017, 21:08

      Удачи Андерлехту!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 23 февраля 2017, 21:06

      Господин GaDzHiAkimov, если Вы болеете за газпром, это не значит, что Зенька "лучше всех", и, ставить "-" оппонентам слишком низко, тем более, что люди высказывают свое личное мнение. Тем более минусовать, не выходя на обратную связь. Мы это уже проходили неоднократно.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 21:03

      Опять орлов... А в честь чего салют в Питере?

      0
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      ...
      Рейтинг: -104

      Zenit2312 > mihail200606 23 февраля 2017, 21:22

      Гандон он!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 > 3a zenit 23 февраля 2017, 22:04

      Говорить и комментировать что Кокорин чуть ли надежда сборной России, а потом говорить и спрашивать у него уважает ли он себе! Лодыгин! Он его поносит ! И вдруг супер матч с его участием несколько сейвов! И он лучший ! Ты комменты его читаешь или нет ! Хватит старпёров молодые нужны комментаторы!!!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 февраля 2017, 21:03

      опять ко-ко-ко в составе...

      0
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 23 февраля 2017, 20:53

      Зенит может получить 2 гола на контратаке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 20:39

      Зенит остался только ты не подведи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 23 февраля 2017, 20:33

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 23 февраля 2017, 20:24

      С праздником мужики.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > ильиных 23 февраля 2017, 20:28

      присоединяюсь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 > ильиных 23 февраля 2017, 21:28

      Взаимно друг!!!

      -1
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