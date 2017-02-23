Клаэссон: «Почему бы «Краснодару» не выиграть Лигу Европы»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон после ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1) и выхода в следующую стадию турнира отметил, что у «быков» есть все для победы над любой командой. При этом игрок подчеркнул, что «горожане» могут замахнуться на победу в турнире.

«Было хорошее начало, когда Смолов сумел забить гол. Хорошо, что «Фенербахче» не сумел создать больше моментов. Думаю, мы показали, что у нас есть качества для того, чтобы обыграть любую команду. В принципе, почему нет, мы можем попробовать выиграть Лигу Европы», – сказал Клаэссон.

Напомним, что именно Клаэссон стал автором единственного и победного гола в первом матче в Краснодаре.