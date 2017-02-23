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    Клаэссон: «Почему бы «Краснодару» не выиграть Лигу Европы»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон после ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1) и выхода в следующую стадию турнира отметил, что у «быков» есть все для победы над любой командой. При этом игрок подчеркнул, что «горожане» могут замахнуться на победу в турнире.

    «Было хорошее начало, когда Смолов сумел забить гол. Хорошо, что «Фенербахче» не сумел создать больше моментов. Думаю, мы показали, что у нас есть качества для того, чтобы обыграть любую команду. В принципе, почему нет, мы можем попробовать выиграть Лигу Европы», – сказал Клаэссон.

    Напомним, что именно Клаэссон стал автором единственного и победного гола в первом матче в Краснодаре.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.02.2017 00:57
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 23 февраля 2017, 21:10

      Нет пока нет для этого тренер должен быть маститый игрый таковой все еще нет и вероятно и не будет - жаль конечно но в следующем раунде как бы мы не хотели Краснодар завершит свою эпопею

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 23 февраля 2017, 20:26

      Действительно.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 23 февраля 2017, 11:09

      Спасибо Смолову. А так команда выглядела жидковато

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 10:29

      Действительно,шо такое? Кубок какой - то! Ща возьмём! Ну бог в помощь!Интересно когда тренер говорит "мы не готовы" , а игрок считает что готов.Посмотрим что скажет жеребьёвка.

      -1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 23 февраля 2017, 10:25

      Сначала Смолову темную устройте за то, что такие пасы не реализует!
      Балбес он! Не в ПСЖ ведь играет и не Кавани...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -90

      Raider26 23 февраля 2017, 08:46

      А что? А вдруг?

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 февраля 2017, 07:46

      молодец, парень с амбициями...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 23 февраля 2017, 07:25

      Правильно Виктор,надо уже,что то выигрывать!!!!!!!!!!!!!!!!!Вперед "БЫКИ"!!!!!!!!!!!!!!

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 февраля 2017, 07:23

      А почему бы и нет, в 1/4 после победы в 1/8, считаю вполне реально

      2
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 23 февраля 2017, 06:39

      пока рано об этом думать

      0
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