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Клаэссон: «Почему бы «Краснодару» не выиграть Лигу Европы»

23 февраля 2017, 00:57
19

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон после ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1) и выхода в следующую стадию турнира отметил, что у «быков» есть все для победы над любой командой. При этом игрок подчеркнул, что «горожане» могут замахнуться на победу в турнире.

«Было хорошее начало, когда Смолов сумел забить гол. Хорошо, что «Фенербахче» не сумел создать больше моментов. Думаю, мы показали, что у нас есть качества для того, чтобы обыграть любую команду. В принципе, почему нет, мы можем попробовать выиграть Лигу Европы», – сказал Клаэссон.

Напомним, что именно Клаэссон стал автором единственного и победного гола в первом матче в Краснодаре.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Краснодар Классон Виктор
Комментарии (19)
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la verdad
1487801227
Почему бы не выиграть ЛЕ? Потому что Зенит (с золотой скамейкой)))))
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GeorgeXIII
1487802681
Они быки или или горожане?
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sergun-kuk
1487804930
Удачи, ребята! Спасибо за игру!!!
Ответить
elizaveta-285
1487805316
Желаю пройти по сетке как можно дальше!Самое главное - яркой игры! И чтобы все бились в каждом матче!
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Томь вперёд
1487806494
А действительно, почему бы и нет! Удачи!
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a-rakhmatov
1487816638
Понесло!.....меньше говорите больше играйте)))
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sprint5
1487821147
пока рано об этом думать
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арейская
1487823789
А почему бы и нет, в 1/4 после победы в 1/8, считаю вполне реально
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REDAT
1487823914
Правильно Виктор,надо уже,что то выигрывать!!!!!!!!!!!!!!!!!Вперед "БЫКИ"!!!!!!!!!!!!!!
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Gullit 76
1487834954
Действительно,шо такое? Кубок какой - то! Ща возьмём! Ну бог в помощь!Интересно когда тренер говорит "мы не готовы" , а игрок считает что готов.Посмотрим что скажет жеребьёвка.
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