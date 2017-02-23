Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренерский штаб «Краснодара» просил своих игроков не поддаваться на провокации болельщиков «Фенербахче»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ничьей в ответном поединке Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1), выведшей «быков» в 1/8 финала, подчеркнул, что тренерский штаб просил игроков не реагировать на свист болельщиков «желтых канареек», доносившийся с трибун стадиона во время матча.

    «Мы сказали игрокам не провоцировать болельщиков, которые иногда свистели в адрес своей команды.

    А до матча мы обратили внимание наших игроков на то, что Робин ван Перси спровоцировал удаление игрока «Бешикташа» (прим. – в игре 1/8 финала Кубка Турции)», – сказал Шалимов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2017 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 23 февраля 2017, 01:26

      Краснодар с победой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 23 февраля 2017, 00:52

      Забей Федя второй, была бы спокойная концовка. С победой быки!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2017, 00:49

      Всё верно!Надо учитывать все нюансы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 23 февраля 2017, 00:43

      Турки эти - поганый народец. Волкан Шен начал что-то Калешину показывать/доказывать, когда за секунду до этого попал ему мячом в лицо. Тоже мне борец за справедливость, мать его.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 23 февраля 2017, 00:37

      Главное победа

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11