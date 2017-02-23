Тренерский штаб «Краснодара» просил своих игроков не поддаваться на провокации болельщиков «Фенербахче»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ничьей в ответном поединке Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1), выведшей «быков» в 1/8 финала, подчеркнул, что тренерский штаб просил игроков не реагировать на свист болельщиков «желтых канареек», доносившийся с трибун стадиона во время матча.

«Мы сказали игрокам не провоцировать болельщиков, которые иногда свистели в адрес своей команды.

А до матча мы обратили внимание наших игроков на то, что Робин ван Перси спровоцировал удаление игрока «Бешикташа» (прим. – в игре 1/8 финала Кубка Турции)», – сказал Шалимов.