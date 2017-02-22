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    Адвокат: «Я не прячу свою вину, но «Краснодар» лучше «Фенербахче»

    Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился мнением о результате ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара» (1:1). Отметим, что благодаря победе в первой встрече российский клуб пробился в следующий этап соревнования.

    «Не считаю, что у нас было преимущество над «Краснодаром» и он был не готов. Они тоже нормально готовились и имели время. Все виноваты: и тренер, и руководство. Это не в первый раз, когда не все получается. Игроки очень огорчены, фанаты тоже. Все разочарованы. Но нельзя останавливаться, нужно продолжать играть и стараться становиться лучше. Вот единственное лекарство.

    Отставка? Можно много историй придумать, почему так происходит. Сейчас нам надо сосредоточиться на национальном чемпионате. Но надо признать, они были лучше нас. Может, у них лучше тренер или лучше футболисты – можно придумать что угодно. Я не прячу свою вину, но они лучше, чем мы. Я понимаю, что пресса любит разные истории и сценарии. Но «Барселона» иногда пропускает четыре гола. Наши игроки боролись, старались, но мы хотим большего. Но они не смогли», – сказал Адвокат.

    Соперник «Краснодара» по 1/8 финала Лиги Европы определится позднее в результате жеребьевки. Ранее в данный этап пробились «Манчестер Юнайтед» и «Шальке-04».

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2017 23:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 февраля 2017, 09:26

      ну два наших клуба пройдут дальше, а вот что ждать от Зенита - хз.... Амбиций много, толку пока кот наплакал....

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 23 февраля 2017, 06:59

      Ну вот ребята и доказали Шкртелу чей чемпионат сильнее.

      1
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      Рейтинг: +15

      KARE_pasan 23 февраля 2017, 06:47

      Все шансы у Краснодара, желаю удачи!

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 23 февраля 2017, 05:27

      Не ожидал от Дика)

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 23 февраля 2017, 05:10

      Дик молодец, что признает, а не ищет отмазки

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2017, 01:04

      Адвокат: "может, у них лучше тренер..." Шалимову на заметку)))ахахах

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 00:35

      В этом году Краснодар готов лучше!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 февраля 2017, 00:15

      Молодцы соседи!!
      Надеюсь, Ростов поддержит вас..))

      2
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      Рейтинг: +1168

      Argon > Таганский 23 февраля 2017, 00:55

      Уже поддержал. После 4-0 никто не сомневается в выходе Ростова.
      Краснодар, с Днем рождения !!!

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      Рейтинг: +141

      erofey83 23 февраля 2017, 00:05

      Краснодар красавцы) заткнули "экспертов", в 1/8 накажут МЮ :)

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