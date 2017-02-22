Адвокат: «Я не прячу свою вину, но «Краснодар» лучше «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился мнением о результате ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара» (1:1). Отметим, что благодаря победе в первой встрече российский клуб пробился в следующий этап соревнования.

«Не считаю, что у нас было преимущество над «Краснодаром» и он был не готов. Они тоже нормально готовились и имели время. Все виноваты: и тренер, и руководство. Это не в первый раз, когда не все получается. Игроки очень огорчены, фанаты тоже. Все разочарованы. Но нельзя останавливаться, нужно продолжать играть и стараться становиться лучше. Вот единственное лекарство.

Отставка? Можно много историй придумать, почему так происходит. Сейчас нам надо сосредоточиться на национальном чемпионате. Но надо признать, они были лучше нас. Может, у них лучше тренер или лучше футболисты – можно придумать что угодно. Я не прячу свою вину, но они лучше, чем мы. Я понимаю, что пресса любит разные истории и сценарии. Но «Барселона» иногда пропускает четыре гола. Наши игроки боролись, старались, но мы хотим большего. Но они не смогли», – сказал Адвокат.

Соперник «Краснодара» по 1/8 финала Лиги Европы определится позднее в результате жеребьевки. Ранее в данный этап пробились «Манчестер Юнайтед» и «Шальке-04».