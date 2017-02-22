Шалимов: «Фанаты будут рады, если в 1/8 финала приедет «МЮ», но пытаться выиграть Лигу Европы для нас рано»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (1:1) выразил мнение, что российскому клубу еще рано бороться за еврокубок. По его словам, болельщики «быков» будут рады, если в следующем раунде соперником команды станет «Манчестер Юнайтед».

«Пытаться выиграть Лигу Европы рано, но следующий тур мы пройти в состоянии. Смотря кто нам попадется. Если приедет «Манчестер Юнайтед», для фанатов будет большая радость», – сказал Шалимов.

Напомним, что в двухматчевом противостоянии «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Сент-Этьен» (3:0 и 1:0) и прошел в следующий этап.