Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов: «Фанаты будут рады, если в 1/8 финала приедет «МЮ», но пытаться выиграть Лигу Европы для нас рано»

Шалимов: «Фанаты будут рады, если в 1/8 финала приедет «МЮ», но пытаться выиграть Лигу Европы для нас рано»

22 февраля 2017, 23:02
12

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (1:1) выразил мнение, что российскому клубу еще рано бороться за еврокубок. По его словам, болельщики «быков» будут рады, если в следующем раунде соперником команды станет «Манчестер Юнайтед».

«Пытаться выиграть Лигу Европы рано, но следующий тур мы пройти в состоянии. Смотря кто нам попадется. Если приедет «Манчестер Юнайтед», для фанатов будет большая радость», – сказал Шалимов.

Напомним, что в двухматчевом противостоянии «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Сент-Этьен» (3:0 и 1:0) и прошел в следующий этап.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Краснодар Манчестер Юнайтед Шалимов Игорь
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
iron_Savior
1487794894
МЮ и Рома фавориты этой ЛЕ
Ответить
ivanthebest
1487796077
Не надо МЮ... рановато ещё... а вот в 1/4 если пройдёте, уже можно)
Ответить
Gullit 76
1487797244
Это значит что Краснодар свою задачу в лиге выполнил и дальше может только перевыполнить!Может это и к лучшему что задачи такой нет - будут расслаблены и дёргаться перестанут.
Ответить
Сильвербой
1487797320
А я буду рад если приедет в 1/8 какой-нибудь АПОЭЛ или Астра!
Ответить
Argon
1487800662
Чтоб тебе СНГ яйки оторвал за твои слова! Мы согласны увидеть МЮ в финале.
Ответить
ЖОРРО
1487800800
В идеале в 1/8 проходимый соперник,а в 1/4 МЮ)))) И результат,и зрелище)
Ответить
нейтральныйкакникто
1487814076
российскому клубу еще рано бороться за еврокубок. -"Это что-то новенькое, может Краснодару рано и за чемпионство бороться.
Ответить
тайлер77
1487843526
ой, ну не скромничай
Ответить
mihail200606
1487854551
нельзя так вслух тренеру говорить... Греки в 2004, наверное, не раздумывали рано им или не рано выиграть ЧЕ. Лестер тоже в прошлом году так не думал ,что ему рано.. взяли и сделали.
Ответить
Главные новости
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
6
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
7
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
2
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
14
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
9
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
18
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+