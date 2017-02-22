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    Шалимов: «Фанаты будут рады, если в 1/8 финала приедет «МЮ», но пытаться выиграть Лигу Европы для нас рано»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (1:1) выразил мнение, что российскому клубу еще рано бороться за еврокубок. По его словам, болельщики «быков» будут рады, если в следующем раунде соперником команды станет «Манчестер Юнайтед».

    «Пытаться выиграть Лигу Европы рано, но следующий тур мы пройти в состоянии. Смотря кто нам попадется. Если приедет «Манчестер Юнайтед», для фанатов будет большая радость», – сказал Шалимов.

    Напомним, что в двухматчевом противостоянии «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Сент-Этьен» (3:0 и 1:0) и прошел в следующий этап.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2017 23:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 15:55

      нельзя так вслух тренеру говорить...
      Греки в 2004, наверное, не раздумывали рано им или не рано выиграть ЧЕ.
      Лестер тоже в прошлом году так не думал ,что ему рано.. взяли и сделали.

      0
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 23 февраля 2017, 12:52

      ой, ну не скромничай

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 23 февраля 2017, 04:41

      российскому клубу еще рано бороться за еврокубок. -"Это что-то новенькое, может Краснодару рано и за чемпионство бороться.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2017, 01:00

      В идеале в 1/8 проходимый соперник,а в 1/4 МЮ)))) И результат,и зрелище)

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > vvv246 23 февраля 2017, 11:42

      Согласен,но с другой стороны есть такие исполнители как Ибрагимович,Руни и тд...

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > ЖОРРО 25 февраля 2017, 22:12

      Одно старье, прогресса с ними не добиться.

      2
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      Рейтинг: +1168

      Argon 23 февраля 2017, 00:57

      Чтоб тебе СНГ яйки оторвал за твои слова! Мы согласны увидеть МЮ в финале.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2017, 00:02

      А я буду рад если приедет в 1/8 какой-нибудь АПОЭЛ или Астра!

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 00:00

      Это значит что Краснодар свою задачу в лиге выполнил и дальше может только перевыполнить!Может это и к лучшему что задачи такой нет - будут расслаблены и дёргаться перестанут.

      3
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Gullit 76 23 февраля 2017, 04:42

      И перестанут играть..........

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 февраля 2017, 23:41

      Не надо МЮ... рановато ещё... а вот в 1/4 если пройдёте, уже можно)

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 22 февраля 2017, 23:21

      МЮ и Рома фавориты этой ЛЕ

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