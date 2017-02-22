Луческу: «В первом матче с «Андерлехтом» мы пробежали 118 километров, но сделали это хаотично и безграмотно»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о причинах поражения сине-бело-голубых в первом матче 1/16 финала против «Андерлехта» (0:2), а также рассказал, за счет чего петербургский клуб сможет свести итог противостояния в свою пользу.

«Такого соперника можно обыгрывать только с очень хорошей организацией игры. Ее нам не хватило. Мы совершали много невынужденных потерь, а после наших неправильно поданных угловых и выброшенных аутов соперник проводил быстрые контратаки. «Андерлехт» имел шансы, чтобы забить больше двух голов. Я слышал мнения, что у нас было плохое движение. Нет, мы пробежали в это матче 118 километров – это лучший показатель, если брать все осенние игры «Зенита». Вот только пробежали хаотично, безграмотно, поэтому проиграли. Мы почти каждый день анализировали игру в Брюсселе. Надеюсь, игроки сделали правильные выводы, и завтра вы увидите на поле совсем другую команду. Футболисты должны выполнять задачи, которые перед ними ставятся.

Против «Андерлехта» будет очень сложно. Бельгийский футбол сейчас в хорошем состоянии, а наш соперник не зря лидирует в чемпионате. В его составе много «сборников». Нам придется непросто. Нельзя думать, что мы изначально сильнее всех. Очень нуждаемся в поддержке болельщиков. Они всегда нам помогали, особенно в сложные моменты. Наша задача – показать умный, грамотный футбол, а не такой, какой был в Брюсселе. Уверен, мы сыграем хорошо. Игрока продемонстрируют самый высокий настрой. Не сомневаюсь, что будут и сложные отрезки, но надо уметь через них проходить», – сказал Луческу.

Напомним, ответная встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:00 по московскому времени.