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    Луческу: «В первом матче с «Андерлехтом» мы пробежали 118 километров, но сделали это хаотично и безграмотно»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о причинах поражения сине-бело-голубых в первом матче 1/16 финала против «Андерлехта» (0:2), а также рассказал, за счет чего петербургский клуб сможет свести итог противостояния в свою пользу.

    «Такого соперника можно обыгрывать только с очень хорошей организацией игры. Ее нам не хватило. Мы совершали много невынужденных потерь, а после наших неправильно поданных угловых и выброшенных аутов соперник проводил быстрые контратаки. «Андерлехт» имел шансы, чтобы забить больше двух голов. Я слышал мнения, что у нас было плохое движение. Нет, мы пробежали в это матче 118 километров – это лучший показатель, если брать все осенние игры «Зенита». Вот только пробежали хаотично, безграмотно, поэтому проиграли. Мы почти каждый день анализировали игру в Брюсселе. Надеюсь, игроки сделали правильные выводы, и завтра вы увидите на поле совсем другую команду. Футболисты должны выполнять задачи, которые перед ними ставятся.

    Против «Андерлехта» будет очень сложно. Бельгийский футбол сейчас в хорошем состоянии, а наш соперник не зря лидирует в чемпионате. В его составе много «сборников». Нам придется непросто. Нельзя думать, что мы изначально сильнее всех. Очень нуждаемся в поддержке болельщиков. Они всегда нам помогали, особенно в сложные моменты. Наша задача – показать умный, грамотный футбол, а не такой, какой был в Брюсселе. Уверен, мы сыграем хорошо. Игрока продемонстрируют самый высокий настрой. Не сомневаюсь, что будут и сложные отрезки, но надо уметь через них проходить», – сказал Луческу.

    Напомним, ответная встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2017 20:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2017, 00:54

      Дай Бог "преобразятся"!!!)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 февраля 2017, 20:59

      Беги Мирча, беги.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 22 февраля 2017, 20:20

      Судьи виноваты и СПАРТАК.Прикол ходячии.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > ильиных 22 февраля 2017, 20:58

      Цыгану поле помешало.Боашу лимит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 21:09

      Что будет мешать следующему, яйца?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > kykyi 22 февраля 2017, 21:10

      Вибрация!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 21:18

      Думе нужно срочно запретить футболистам пользоваться вибраторами. Даешь в каждой команде по Джано.

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