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    «Реал» готов предложить «Ювентусу» за Пьянича Хамеса или Иско

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич попал в сферу интересов «Реала». По информации источника, мадридский клуб во время летнего трансферного окна готов отдать за 26-летнего боснийца Иско или Хамеса Родригеса. Отметим, что оба футболиста ранее выражали желание покинуть стан сливочных.

    Напомним, Пьянич выступает за «Ювентус» с лета 2016 года. Его контракт с туринским клубом рассчитан до середины 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел за «старую синьору» в Серии А 19 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    22.02.2017 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 23 февраля 2017, 11:43

      Утка

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      Рейтинг: +55

      Vaval 22 февраля 2017, 18:44

      Пьянич это конечно топ. Но меять его на Хамеса или Иско, странно.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 февраля 2017, 18:12

      Да ну нах, Ладно Иско, равноценная замена, а Хамеса то за что

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