«Реал» готов предложить «Ювентусу» за Пьянича Хамеса или Иско

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич попал в сферу интересов «Реала». По информации источника, мадридский клуб во время летнего трансферного окна готов отдать за 26-летнего боснийца Иско или Хамеса Родригеса. Отметим, что оба футболиста ранее выражали желание покинуть стан сливочных.

Напомним, Пьянич выступает за «Ювентус» с лета 2016 года. Его контракт с туринским клубом рассчитан до середины 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел за «старую синьору» в Серии А 19 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.