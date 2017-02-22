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    Джано: «Спартак» ожидает 13 финалов впереди. Против нас бьются на 200-300 процентов»

    Полузащитник «Спартака» Джано поделился ожиданиями от второй части сезона чемпионата России. Грузинский футболист отметил, что на красно-белых соперники всегда настраиваются с особой мотивацией.

    «А что тут обсуждать? Все и так понятно: впереди 13 матчей – 13 финалов. Нигде не будет просто. «Спартак» есть «Спартак». Против нас все бьются на 200-300 процентов. Мы усердно тренируемся и не смотрим в таблицу. Выиграем эти 13 матчей – станем чемпионами. А если, не дай бог, три игры неудачно проведем – никто не вспомнит, что сделали до этого.

    Игры, голы, передачи – все это важно и приятно. Но любой футболист выходит на поле ради побед, трофеев. Если после карьеры тебе нечего ответить на вопрос «Что ты выиграл?», значит, где-то ты в этой жизни недоработал. А может, не повезло просто», — сказал Джано.

    Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2017 15:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 22 февраля 2017, 22:01

      Не нужно преувеличивать, с вами так же играют, как и с остальными. Я смотрю, текущее первое место совсем крышу сносит)))

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 22 февраля 2017, 18:45

      МЫ ЧЕМПИОНЫ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 22 февраля 2017, 18:33

      Ананидзе, вали из гнилого спартака в Грузию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 февраля 2017, 17:23

      Кому вы нужны??? Свиньи с дымящейся волосней

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 февраля 2017, 17:10

      вообще то правильно и грамотно нужно говорить оценивая до 100%.. и почему по твоему мнению глупому 200-300...

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Chernyi Lis 22 февраля 2017, 22:00

      Вообще-то, писать научись грамотно сначала, умник с мнением. )

      -3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Супермачо 22 февраля 2017, 22:01

      а ты его грамотей научи мыслями двигать ладно..

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Супермачо 22 февраля 2017, 22:02

      наху... тебе такой ник ))))кина америкоссов насмотрелся..))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Chernyi Lis 22 февраля 2017, 22:07

      Иди букварь читай вместо "кина".

      -2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Супермачо 22 февраля 2017, 22:09

      ))) ладна..уже пошел..)))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 февраля 2017, 16:09

      Неважно как выходит соперник,
      Самому каждый раз надо выходить как на финал.
      Иль ты не знал?

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > subbotaspartak 22 февраля 2017, 19:47

      Попробуй танки.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 22 февраля 2017, 15:49

      Почему только 200-300, а не 700? Зачем поминать проценты, если в них ни черта не смыслишь?

      2
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