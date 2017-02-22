Джано: «Спартак» ожидает 13 финалов впереди. Против нас бьются на 200-300 процентов»

Полузащитник «Спартака» Джано поделился ожиданиями от второй части сезона чемпионата России. Грузинский футболист отметил, что на красно-белых соперники всегда настраиваются с особой мотивацией.

«А что тут обсуждать? Все и так понятно: впереди 13 матчей – 13 финалов. Нигде не будет просто. «Спартак» есть «Спартак». Против нас все бьются на 200-300 процентов. Мы усердно тренируемся и не смотрим в таблицу. Выиграем эти 13 матчей – станем чемпионами. А если, не дай бог, три игры неудачно проведем – никто не вспомнит, что сделали до этого.

Игры, голы, передачи – все это важно и приятно. Но любой футболист выходит на поле ради побед, трофеев. Если после карьеры тебе нечего ответить на вопрос «Что ты выиграл?», значит, где-то ты в этой жизни недоработал. А может, не повезло просто», — сказал Джано.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.