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  • Джано: «Спартак» ожидает 13 финалов впереди. Против нас бьются на 200-300 процентов»

Джано: «Спартак» ожидает 13 финалов впереди. Против нас бьются на 200-300 процентов»

22 февраля 2017, 15:08
14

Полузащитник «Спартака» Джано поделился ожиданиями от второй части сезона чемпионата России. Грузинский футболист отметил, что на красно-белых соперники всегда настраиваются с особой мотивацией.

«А что тут обсуждать? Все и так понятно: впереди 13 матчей – 13 финалов. Нигде не будет просто. «Спартак» есть «Спартак». Против нас все бьются на 200-300 процентов. Мы усердно тренируемся и не смотрим в таблицу. Выиграем эти 13 матчей – станем чемпионами. А если, не дай бог, три игры неудачно проведем – никто не вспомнит, что сделали до этого.

Игры, голы, передачи – все это важно и приятно. Но любой футболист выходит на поле ради побед, трофеев. Если после карьеры тебе нечего ответить на вопрос «Что ты выиграл?», значит, где-то ты в этой жизни недоработал. А может, не повезло просто», — сказал Джано.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (14)
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serppion
1487767755
Почему только 200-300, а не 700? Зачем поминать проценты, если в них ни черта не смыслишь?
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subbotaspartak
1487768946
Неважно как выходит соперник, Самому каждый раз надо выходить как на финал. Иль ты не знал?
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Chernyi Lis
1487772605
вообще то правильно и грамотно нужно говорить оценивая до 100%.. и почему по твоему мнению глупому 200-300...
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Nerlinger
1487773391
Кому вы нужны??? Свиньи с дымящейся волосней
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Taps
1487777601
Ананидзе, вали из гнилого спартака в Грузию.
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лёха72
1487778354
МЫ ЧЕМПИОНЫ
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Антибиотик
1487790100
Не нужно преувеличивать, с вами так же играют, как и с остальными. Я смотрю, текущее первое место совсем крышу сносит)))
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