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  • Мутко: «Смертин достойно справится с должностью инспектора РФС по борьбе с расизмом»

Мутко: «Смертин достойно справится с должностью инспектора РФС по борьбе с расизмом»

22 февраля 2017, 12:40
2

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал назначение Алексея Смертина на должность инспектора РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией. По мнению Мутко, Смертин достойно справится с этой должностью.

«Борьба с расизмом в международном футболе выходит на лидирующие позиции, об этом говорят документы, конвенции, регламенты Международной федерации футбола. У нас создано спецподразделение, которое будет этим заниматься, в структуре департамента по организации соревнований.

Нам нужен был лидер, который как комиссар, как делегат будет следить за этим вопросом, взаимодействовать с Международной федерацией футбола. Алексей – человек известный в футболе, посол предстоящего чемпионата мира, знает иностранный язык, он – достойная кандидатура на эту должность», – отметил Мутко.

Напомним, что Смертин также является послом чемпионата мира-2018.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Смертин Алексей Мутко Виталий
Комментарии (2)
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Юрэс
1487764354
Как уже достала эта борьба с курением и расизмом! Скоро принудительно будут заставлять целовать ИХ с языком
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subbotaspartak
1487769303
Накажем тех, кто Погребняка обзовёт хохлом, А Иванова русским. Никому не спустим!
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