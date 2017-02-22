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    Мутко: «Смертин достойно справится с должностью инспектора РФС по борьбе с расизмом»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал назначение Алексея Смертина на должность инспектора РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией. По мнению Мутко, Смертин достойно справится с этой должностью.

    «Борьба с расизмом в международном футболе выходит на лидирующие позиции, об этом говорят документы, конвенции, регламенты Международной федерации футбола. У нас создано спецподразделение, которое будет этим заниматься, в структуре департамента по организации соревнований.

    Нам нужен был лидер, который как комиссар, как делегат будет следить за этим вопросом, взаимодействовать с Международной федерацией футбола. Алексей – человек известный в футболе, посол предстоящего чемпионата мира, знает иностранный язык, он – достойная кандидатура на эту должность», – отметил Мутко.

    Напомним, что Смертин также является послом чемпионата мира-2018.

    Источник: ТАСС

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    22.02.2017 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 февраля 2017, 16:15

      Накажем тех, кто Погребняка обзовёт хохлом,
      А Иванова русским.
      Никому не спустим!

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2017, 14:52

      Как уже достала эта борьба с курением и расизмом!
      Скоро принудительно будут заставлять целовать ИХ с языком

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