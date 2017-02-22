Мутко: «Смертин достойно справится с должностью инспектора РФС по борьбе с расизмом»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал назначение Алексея Смертина на должность инспектора РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией. По мнению Мутко, Смертин достойно справится с этой должностью.

«Борьба с расизмом в международном футболе выходит на лидирующие позиции, об этом говорят документы, конвенции, регламенты Международной федерации футбола. У нас создано спецподразделение, которое будет этим заниматься, в структуре департамента по организации соревнований.

Нам нужен был лидер, который как комиссар, как делегат будет следить за этим вопросом, взаимодействовать с Международной федерацией футбола. Алексей – человек известный в футболе, посол предстоящего чемпионата мира, знает иностранный язык, он – достойная кандидатура на эту должность», – отметил Мутко.

Напомним, что Смертин также является послом чемпионата мира-2018.