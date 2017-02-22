Кержаков опроверг недовольство Дюкова относительно поражения от «Андерлехта»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признал, что руководство клуба спокойно отнеслось к поражению команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от «Андерлехта» (0:2).

«Высказывало ли руководство клуба недовольство на этом собрании? Нет», – сказал Кержаков.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о воскресном собрании команды, которое посетил президент Александр Дюков. В ходе него руководитель клуба не скрывал недовольства и озабоченности после поражения от «Андерлехта». Стоит отметить, что ответная встреча «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.