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    Кержаков опроверг недовольство Дюкова относительно поражения от «Андерлехта»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признал, что руководство клуба спокойно отнеслось к поражению команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от «Андерлехта» (0:2).

    «Высказывало ли руководство клуба недовольство на этом собрании? Нет», – сказал Кержаков.

    Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о воскресном собрании команды, которое посетил президент Александр Дюков. В ходе него руководитель клуба не скрывал недовольства и озабоченности после поражения от «Андерлехта». Стоит отметить, что ответная встреча «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: ТАСС

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    22.02.2017 11:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 22 февраля 2017, 16:43

      Выходит руководство довольны - ну и флаг вам в руки -а Керж что пресс аташе что ли в клубе

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 12:54

      Керж не в адвокаты клуба нацелился!?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 февраля 2017, 11:44

      То есть все довольны, нормуль.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 февраля 2017, 11:40

      С ЛЕ все ясно. Игра интересна разве что с точки зрения готовности к своему чемпу. Пока-то Зенит не готов совсем. А там Спартак и Кони.

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