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    Туре: «Пришлось сложнее, чем в матче против «Барселоны»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (5:3) его команде пришлось тяжелее, чем против «Барселоны».

    «Монако» в этом матче создал нам кучу неприятностей. Похоже, что нам пришлось сложнее, чем в матче против «Барселоны». Это отличный уровень. Молодые игроки «Монако» заставили меня побегать!

    После такого матча мы не впадаем в эйфорию. У нас сильный соперник. Жаль, что кому-то придется в итоге вылететь из турнира», – цитирует Туре L’Equipe.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 09:15
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