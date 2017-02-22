Туре: «Пришлось сложнее, чем в матче против «Барселоны»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (5:3) его команде пришлось тяжелее, чем против «Барселоны».

«Монако» в этом матче создал нам кучу неприятностей. Похоже, что нам пришлось сложнее, чем в матче против «Барселоны». Это отличный уровень. Молодые игроки «Монако» заставили меня побегать!

После такого матча мы не впадаем в эйфорию. У нас сильный соперник. Жаль, что кому-то придется в итоге вылететь из турнира», – цитирует Туре L’Equipe.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.