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    Жардим: «В нашем противостоянии с «Манчестер Сити» еще ничего не решено»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французская команда на выезде уступила «Манчестер Сити» со счетом 3:5. Специалист дал понять, что доволен игрой своих подопечных.

    «Для начала хочу сказать, что это был один из самых невероятных матчей в нынешнем розыгрыше турнира. Думаю, болельщики очень довольны. Они наверняка получили большое удовольствие от такой классной атакующей игры в исполнении обеих команд и восьми голов.

    «Монако» провел прекрасную игру, с чем я и поздравил своих футболистов. Впереди еще целых 90 минут, поэтому в нашем противостоянии еще ничего не решено», – заявил Жардим.

    Напомним, ответная встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем».

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    Источник: УЕФА

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    22.02.2017 01:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:19


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