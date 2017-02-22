Жардим: «В нашем противостоянии с «Манчестер Сити» еще ничего не решено»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французская команда на выезде уступила «Манчестер Сити» со счетом 3:5. Специалист дал понять, что доволен игрой своих подопечных.

«Для начала хочу сказать, что это был один из самых невероятных матчей в нынешнем розыгрыше турнира. Думаю, болельщики очень довольны. Они наверняка получили большое удовольствие от такой классной атакующей игры в исполнении обеих команд и восьми голов.

«Монако» провел прекрасную игру, с чем я и поздравил своих футболистов. Впереди еще целых 90 минут, поэтому в нашем противостоянии еще ничего не решено», – заявил Жардим.

Напомним, ответная встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем».

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