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    Марсьяль: «Мой уход из «Манчестер Юнайтед»? Я люблю этот клуб и хочу остаться здесь как можно дольше»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль опроверг слухи о своем возможном уходе из стана «красных дьяволов». Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний француз может продолжить карьеру в «Севилье».

    «Я люблю «Манчестер Юнайтед» и болельщиков этого клуба. Мне действительно приятно, что они поддерживают меня. Я стараюсь быть сильнее, чтобы сделать их счастливыми. Мне хочется остаться в этой команде как можно дольше», – сказал Марсьяль.

    Напомним, Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «красных дьяволов» в АПЛ 14 матчей, в которых забил три гола и отметился тремя результативными передачами.

    Источник: Skysports

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    21.02.2017 22:26
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