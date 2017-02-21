Шалимов сообщил, что Ари может остаться в «Краснодаре», если не найдет себе новую команду

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что нападающий Ари продолжит выступления за «быков» в том случае, если не сумеет найти себе новую команду. Ранее сообщалось, что «горожане» намерены досрочно прекратить сотрудничество с бразильцем из-за его неудовлетворительной работы на тренировочных сборах. Самого же игрока СМИ отправляли в Китай.

«Пока Ари остается игроком «Краснодара». Если он найдет себе новую команду, то уйдет, если нет – то останется в клубе. Сейчас он тренируется с командой, но с ограничениями. Нет у него травмы, но он работает с тренером по физподготовке», – сказал Шалимов.

Ари перешел в «Краснодар» из «Спартака» в августе 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету семь голов и столько же результативных передач в 19-ти встречах. Текущее соглашение футболиста с «Краснодаром» рассчитано до лета 2019 года.