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    Самедов: «Мамаев и Кокорин? Они не такие, как о них говорят, но людям ничего не докажешь»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о ситуации, в которую попали его партнеры по сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин.

    Напомним, летом 2016 года оба игрока были замечены в одном из ночных клубов Монте-Карло, где приобрели шампанского на сумму в 250 тысяч евро, за что были наказаны руководством своих клубов штрафами и переводом во вторые команды. Позднее инцидент был замят, а футболисты принесли публичные извинения.

    – Можете хотя бы вспомнить: попадали в такие же дурацкие ситуации, как Кокорин и Мамаев?

    – Мы, кстати, недавно разговаривали на эту тему, вспоминали 2004 год и смеялись: как не повезло парням, и насколько раньше было проще. Можно было спокойно сходить в любое место и не переживать, что тебя обязательно кто-нибудь заснимет и куда-то это отправит.

    А сейчас стало опасно провести где-то время. Поэтому я не попадал в такую ситуацию, как ребята. На самом деле негативно отношусь, когда такие истории выворачивают и делают из людей непонятно кого. Знаю, что Мамаев и Кокорин не такие, как о них говорят, но людям уже ничего не докажешь. Только время может что-то изменить.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.02.2017 14:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +439

      сасас 21 февраля 2017, 19:35

      Самедов похоже тоже заднеприводный, толбко азер

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 21 февраля 2017, 17:11

      При чем тут говорят или не говорят что то про них? Они деревянные вот и все, и не о чем тут говорить!)))))

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 февраля 2017, 17:10

      Да, они не такие,
      Они пока н и к а к и е.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 февраля 2017, 16:35

      Они не такие,они "белые и пушистые", и вообще, они, "полубоги " Защитник ,блин, сам не вляпайся....

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 февраля 2017, 16:27

      Не важно пили или не пили. Помнят и перетирают только по двум причинам - их реакция на произошедшее (вспомнить того же Аршавина, который сказал все верно, но не так как надо было...) и то что не только словами, но и своей игрой на поле - себя защитить не могут... (и тут к Мамаеву меньше вопросов)

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 21 февраля 2017, 16:02

      Такой же!!!Куда то сходить, провести время,только об этом и думаете...А выйти на поле раз в неделю да отыграть на 110%,а о каком мы не слышали...

      3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 февраля 2017, 15:59

      У Самедова совсем с головой проблемы! Мамаев и Кокорин не такие! Что он имел в виду когда говорил эту фразу? На что расчитывал, на какую реакцию, что все, все поймут и простят этих мажоров? Одно дело, если эти два недоделка футбольных, показывали классную игру, играли в топ-клубах Европы, их бы номинировали на приз "золотой мяч", тогда бы эти обстоятельства, были бы аргументами в их защиту, но нет. Вместо этого один сбежал из "Динамо", когда там закончились деньги и присосался к нефте-газовому балону, национального достояния. А про второго, даже никто не знает в мире футбола, наверное про него и ФИФА не в курсе, не в курсе, что такой футболист существует. Эти люди, живут по принципу:" Если ты в футболе ничтожество, нужно о себе заявить, любым способом."

      3
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 21 февраля 2017, 15:43

      Надо на поле доказывать

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 февраля 2017, 15:10

      Им на футбольном поле надо все доказывать. Пока болельщики видят их именно такими как они себя на поле показывают. Если бы сыграли на ЧЕ нормально никто бы слово не сказал..

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