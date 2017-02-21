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  • Самедов: «Мамаев и Кокорин? Они не такие, как о них говорят, но людям ничего не докажешь»

Самедов: «Мамаев и Кокорин? Они не такие, как о них говорят, но людям ничего не докажешь»

21 февраля 2017, 14:50
9

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о ситуации, в которую попали его партнеры по сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Напомним, летом 2016 года оба игрока были замечены в одном из ночных клубов Монте-Карло, где приобрели шампанского на сумму в 250 тысяч евро, за что были наказаны руководством своих клубов штрафами и переводом во вторые команды. Позднее инцидент был замят, а футболисты принесли публичные извинения.

– Можете хотя бы вспомнить: попадали в такие же дурацкие ситуации, как Кокорин и Мамаев?

– Мы, кстати, недавно разговаривали на эту тему, вспоминали 2004 год и смеялись: как не повезло парням, и насколько раньше было проще. Можно было спокойно сходить в любое место и не переживать, что тебя обязательно кто-нибудь заснимет и куда-то это отправит.

А сейчас стало опасно провести где-то время. Поэтому я не попадал в такую ситуацию, как ребята. На самом деле негативно отношусь, когда такие истории выворачивают и делают из людей непонятно кого. Знаю, что Мамаев и Кокорин не такие, как о них говорят, но людям уже ничего не докажешь. Только время может что-то изменить.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (9)
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Jenea83
1487679026
Им на футбольном поле надо все доказывать. Пока болельщики видят их именно такими как они себя на поле показывают. Если бы сыграли на ЧЕ нормально никто бы слово не сказал..
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EastJuice
1487681025
Надо на поле доказывать
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Болельщик Реал Мадрида
1487681974
У Самедова совсем с головой проблемы! Мамаев и Кокорин не такие! Что он имел в виду когда говорил эту фразу? На что расчитывал, на какую реакцию, что все, все поймут и простят этих мажоров? Одно дело, если эти два недоделка футбольных, показывали классную игру, играли в топ-клубах Европы, их бы номинировали на приз "золотой мяч", тогда бы эти обстоятельства, были бы аргументами в их защиту, но нет. Вместо этого один сбежал из "Динамо", когда там закончились деньги и присосался к нефте-газовому балону, национального достояния. А про второго, даже никто не знает в мире футбола, наверное про него и ФИФА не в курсе, не в курсе, что такой футболист существует. Эти люди, живут по принципу:" Если ты в футболе ничтожество, нужно о себе заявить, любым способом."
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Psih86
1487682157
Такой же!!!Куда то сходить, провести время,только об этом и думаете...А выйти на поле раз в неделю да отыграть на 110%,а о каком мы не слышали...
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panmon
1487683677
Не важно пили или не пили. Помнят и перетирают только по двум причинам - их реакция на произошедшее (вспомнить того же Аршавина, который сказал все верно, но не так как надо было...) и то что не только словами, но и своей игрой на поле - себя защитить не могут... (и тут к Мамаеву меньше вопросов)
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acer2003
1487684143
Они не такие,они "белые и пушистые", и вообще, они, "полубоги " Защитник ,блин, сам не вляпайся....
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subbotaspartak
1487686258
Да, они не такие, Они пока н и к а к и е.
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ВoВ
1487686314
При чем тут говорят или не говорят что то про них? Они деревянные вот и все, и не о чем тут говорить!)))))
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сасас
1487694903
Самедов похоже тоже заднеприводный, толбко азер
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