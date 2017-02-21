Самедов: «Мамаев и Кокорин? Они не такие, как о них говорят, но людям ничего не докажешь»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о ситуации, в которую попали его партнеры по сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Напомним, летом 2016 года оба игрока были замечены в одном из ночных клубов Монте-Карло, где приобрели шампанского на сумму в 250 тысяч евро, за что были наказаны руководством своих клубов штрафами и переводом во вторые команды. Позднее инцидент был замят, а футболисты принесли публичные извинения.

– Можете хотя бы вспомнить: попадали в такие же дурацкие ситуации, как Кокорин и Мамаев?

– Мы, кстати, недавно разговаривали на эту тему, вспоминали 2004 год и смеялись: как не повезло парням, и насколько раньше было проще. Можно было спокойно сходить в любое место и не переживать, что тебя обязательно кто-нибудь заснимет и куда-то это отправит.

А сейчас стало опасно провести где-то время. Поэтому я не попадал в такую ситуацию, как ребята. На самом деле негативно отношусь, когда такие истории выворачивают и делают из людей непонятно кого. Знаю, что Мамаев и Кокорин не такие, как о них говорят, но людям уже ничего не докажешь. Только время может что-то изменить.