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    Зуев: «Каррера – сильный мотиватор. Однажды он так сильно ударил кулаком по макету, что тот улетел метров на пять»

    Полузащитник «Спартака» Александр Зуев, на правах аренды перешедший в «Крылья Советов», рассказал о работе в московском клубе под руководством главного тренера Массимо Карреры. По его словам, итальянский специалист является сильным мотиватором.

    – За те годы, что вы в «Спартаке», сейчас в команде собрался самый дружный коллектив?

    – Думаю, да. Все эти полгода ребята были друг за друга. Реально команда – все катятся, пластаются, бьются.

    – Это заслуга Карреры?

    – И Аленичева, и Карреры.

    – Многие говорят об итальянце как об очень сильном мотиваторе. Вспомните характерный момент.

    – Например, установка перед игрой с «Ростовом». У нас тогда была серия не очень удачных матчей, психологически важно было победить. На установке он серьезно повысил голос. Говорил: «Выйдите и порвите их!». А рядом с ним стоял макет с бумажными листками. Так он как дал по нему кулаком – тот метров на пять отлетел. Все содрогнулись, подумали: «Ничего себе». В итоге поехали на игру и выиграли.

    В нынешнем сезоне Зуев провел за «Спартак» в РФПЛ шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Цвета «Крыльев Советов» 20-летний россиянин будет защищать до грядущего лета.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.02.2017 14:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 февраля 2017, 02:36

      Значит физической расплаты побоялись, вот и побежали выигрывать, что бы самим потом на пять метров не отлететь, хотя тот матч точно на совести арбитра...

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 февраля 2017, 16:04

      Это не вы выиграли у Ростова, а Безбородов выиграл, нужно честно признать.

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 21 февраля 2017, 16:02

      Хочется чтобы такие молодые ребята как Зуев вскоре пополнили ряды основы Спартака. Именно такие, в которых нет гнили, как в ушедшем Дзю

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 21 февраля 2017, 15:57

      удачи в его карьере норм парняга!

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