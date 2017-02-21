Зуев: «Каррера – сильный мотиватор. Однажды он так сильно ударил кулаком по макету, что тот улетел метров на пять»

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев, на правах аренды перешедший в «Крылья Советов», рассказал о работе в московском клубе под руководством главного тренера Массимо Карреры. По его словам, итальянский специалист является сильным мотиватором.

– За те годы, что вы в «Спартаке», сейчас в команде собрался самый дружный коллектив?

– Думаю, да. Все эти полгода ребята были друг за друга. Реально команда – все катятся, пластаются, бьются.

– Это заслуга Карреры?

– И Аленичева, и Карреры.

– Многие говорят об итальянце как об очень сильном мотиваторе. Вспомните характерный момент.

– Например, установка перед игрой с «Ростовом». У нас тогда была серия не очень удачных матчей, психологически важно было победить. На установке он серьезно повысил голос. Говорил: «Выйдите и порвите их!». А рядом с ним стоял макет с бумажными листками. Так он как дал по нему кулаком – тот метров на пять отлетел. Все содрогнулись, подумали: «Ничего себе». В итоге поехали на игру и выиграли.

В нынешнем сезоне Зуев провел за «Спартак» в РФПЛ шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Цвета «Крыльев Советов» 20-летний россиянин будет защищать до грядущего лета.