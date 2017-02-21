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    Жардим: «Совершенно не важно, против кого нам играть»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о подготовке к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    «Совершенно не важно, против кого нам играть – «Тоттенхэм», «ПСЖ» или кто-то еще. Мы не отходим от своего фирменного стиля. Это будет уже 11-й наш матч в турнире. Мы провели четыре игры квалификации, еще шесть – на групповом этапе. И всегда показывали свой футбол.

    Пока не знаю, будет ли играть Раджи. Но он здоров и может закрыть сразу несколько позиций. А вот Глик железно выйдет на поле. С ним в паре могут сыграть Раджи, Диалло и Туре. Все готовы и рвутся в бой.

    Наша команда уже хорошо всем знакома, но я предпочитаю реально смотреть на вещи. Будет матч двух техничных команд, которые умеют играть в футбол. У обоих клубов отличный тренерский штаб. Но все-таки давайте не забывать о том, кто что может себе позволить на трансферном рынке», – сказал Жардим.

    Напомним, что первая игра команд состоится сегодня в Англии. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    21.02.2017 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 февраля 2017, 12:36

      Надеюсь Монако не проиграет.

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