Жардим: «Совершенно не важно, против кого нам играть»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о подготовке к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Совершенно не важно, против кого нам играть – «Тоттенхэм», «ПСЖ» или кто-то еще. Мы не отходим от своего фирменного стиля. Это будет уже 11-й наш матч в турнире. Мы провели четыре игры квалификации, еще шесть – на групповом этапе. И всегда показывали свой футбол.

Пока не знаю, будет ли играть Раджи. Но он здоров и может закрыть сразу несколько позиций. А вот Глик железно выйдет на поле. С ним в паре могут сыграть Раджи, Диалло и Туре. Все готовы и рвутся в бой.

Наша команда уже хорошо всем знакома, но я предпочитаю реально смотреть на вещи. Будет матч двух техничных команд, которые умеют играть в футбол. У обоих клубов отличный тренерский штаб. Но все-таки давайте не забывать о том, кто что может себе позволить на трансферном рынке», – сказал Жардим.

Напомним, что первая игра команд состоится сегодня в Англии. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.