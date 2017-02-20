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    Жардим: «Монако» должен оказывать давление на «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». По словам специалиста, его команда хорошо изучила манеру игры оппонента.

    «За последние три сезона наш состав существенно изменился, но мы все равно добрались до 1/8 финала во второй раз. Это очень хорошо, это доказывает, что перестановки не помешали нам остаться на высочайшем уровне.

    «Манчестер Сити» прекрасно переходит из обороны в атаку. Когда они идут вперед, то в качестве форвардов выступают сразу пятеро футболистов. Обороняется наш соперник тоже прекрасно. Нужно создавать «Сити» проблемы, оказывать давление. Мы хорошо изучили манеру игры оппонента», – сказал Жардим.

    Встреча состоится 21 февраля в Англии. Начало матча в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    20.02.2017 22:18
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