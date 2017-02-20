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    «Спартак» вылетел на третий сбор в Испанию

    В понедельник, 20 февраля, футболисты «Спартака» собрались в аэропорту «Шереметьево», откуда позже отправились в испанскую Малагу. Третий сбор «Спартака», как второй, пройдет в Испании. На третьем сборе «Спартак» будет базироваться не в Эстепоне, а в Марбелье.

    Из Москвы в Малагу отправились 13 футболистов. Сергей Песьяков, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Игорь Леонтьев, залечивший повреждение Денис Кутин, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Давыдов.

    В Испании к команде присоединяться Артем Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Маурисио, Александп Пуцко, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано.

    В понедельник после прилета у столичной команды запланирована вечерняя тренировка. В Испании спартаковцы проведут два спарринга с норвежскими клубами. 26 февраля запланирована игра с «Сарсборгом 08», а 28 февраля – с «Волеренгой».

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.02.2017 09:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 февраля 2017, 11:19

      Для увеличения количества просмотров надо было сократить заголовок, оставив первые два слова (шутка)...

      0
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 20 февраля 2017, 11:02

      чтобы сборы прошли без травм

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 20 февраля 2017, 11:00

      надеюсь к ЧР будут в порядке

      0
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      Рейтинг: +51

      Rasil 20 февраля 2017, 10:00

      Два Самедова? Один с Москвы отправился, другой в Испании присоединится?

      4
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Rasil 20 февраля 2017, 10:21

      У меня есть предположение,но оно конечно очень нелогичное,и странное,но а ,что если под 2 Самедовым имеют ввиду какого-то новичка(возможно Тигиева)?Как тебе такое предположение,имхо на правду не претендую

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Rasil 20 февраля 2017, 11:04

      На сайте ФК Спартака начали отмечать 23 февраля уже сегодня, поэтому
      двоится.

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