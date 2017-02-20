«Спартак» вылетел на третий сбор в Испанию

В понедельник, 20 февраля, футболисты «Спартака» собрались в аэропорту «Шереметьево», откуда позже отправились в испанскую Малагу. Третий сбор «Спартака», как второй, пройдет в Испании. На третьем сборе «Спартак» будет базироваться не в Эстепоне, а в Марбелье.

Из Москвы в Малагу отправились 13 футболистов. Сергей Песьяков, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Игорь Леонтьев, залечивший повреждение Денис Кутин, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Давыдов.

В Испании к команде присоединяться Артем Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Маурисио, Александп Пуцко, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано.

В понедельник после прилета у столичной команды запланирована вечерняя тренировка. В Испании спартаковцы проведут два спарринга с норвежскими клубами. 26 февраля запланирована игра с «Сарсборгом 08», а 28 февраля – с «Волеренгой».