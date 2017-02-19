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    «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Кубка Англии

    Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии. Отметим противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, «красные дьяволы» сегодня обыграли «Блэкберн» (2:1), а синие ранее оказались сильнее «Вулверхэмптона» (2:0).

    С результатами жеребьевки можно ознакомиться ниже:

    «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

    «Мидлсбро» – «Хаддерсфилд»/«Манчестер Сити»

    «Тоттенхэм» – «Миллуол»

    «Саттон Юнайтед»/«Арсенал» – «Линкольн»

    Отметим, что встречи ориентировочно пройдут 10-13 марта. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».

    Источник: BBC

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    19.02.2017 22:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 22 февраля 2017, 13:46

      да уж, арсеналу откровенно везет по ходу этого розыгрыша кубка. За весь розыгрыш будет все две достойные игры, полуфинал и финал. Если не возьмут кубок в этом году, это будет просто полнейший провал

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 20 февраля 2017, 12:55

      будет интересно

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 20 февраля 2017, 00:21

      Ибрагимович врядли поможет

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 19 февраля 2017, 23:08

      И Накал страстей в матче Соттон - Линкольн

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      KARE_pasan 19 февраля 2017, 22:33

      О ДА! Очень надеюсь на то, что Челси с Мю возобновят традицию устраивать между собой принципиальнейшие матчи, как раньше!!!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 22:11

      Вот это встреча!Рановато конечно.Будет интересно - МЮ набрал ход.

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 февраля 2017, 22:01

      оооооо))жарко будет в Лондоне!удачи Жозе!удачи МЮ!

      -3
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 > MU-fanatic 19 февраля 2017, 23:36

      Полностью с тобой согласен,удачи слабокам...потому что сильным удача не нужна:-)

      -2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Psih86 19 февраля 2017, 23:46

      эти так называемые слабаки лучшие в Англии и одни из лучших в мире,что не скажешь о твоих силачах к сожалению!)

      -3
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 > MU-fanatic 20 февраля 2017, 17:53

      лучшие в а Англии? что-то последние 4 года это незаметно.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > talgatnurzhanov2006 20 февраля 2017, 20:55

      слишком долго клуб играл при одном тренере с его философией и 4 года это совсем ничего для адаптации на фоне десятилетий доминирования!!!так что можешь не выпендриваться со своим Челси!!!вам еще вкалывать и вкалывать,чтоб добиться таких результатов,каких достиг МЮ!!!

      -3
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 > MU-fanatic 20 февраля 2017, 22:24

      да ты лол конкретный, смотри чтоб твой пукан изнутри тебя не разорвал при виде слова Челси ахахахахха

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > talgatnurzhanov2006 23 февраля 2017, 17:09

      что еще можно услышать от малолетнего хачика уебана,глора челси)))твое место ишаков пасти и помидорами торговать кретин)))развелось тут чурбанов!если бы Челси знал,что у них такие болелы конченные,они бы сами тебя обоссали щенка)

      -3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > talgatnurzhanov2006 15 марта 2017, 21:22

      поверь мне пукан у этого фанатика давно разорван!!! Он кроме манчестера других клубов не видит!!! баран бестолковый. Сам болею за МЮ но игроков челси (лампарда, терри, дрогба, чеха, уважаю. Мастера с Большой буквы.)

      -2
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      Рейтинг: +115

      BRooney > Павел Буре 16 марта 2017, 01:50

      и к чему твой комент вообще)))подлизал очко челси,потому что ты ссссаный глор,который болеет за все клубы мира)))сука тупая))а слово преданность тебе видимо не знакомо,ты же осел)))

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      Рейтинг: +115

      BRooney > Павел Буре 16 марта 2017, 01:51

      тебя кстати этот хачик то и выебет перепутав с женщиной)))

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