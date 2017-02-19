«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Кубка Англии

да уж, арсеналу откровенно везет по ходу этого розыгрыша кубка. За весь розыгрыш будет все две достойные игры, полуфинал и финал. Если не возьмут кубок в этом году, это будет просто полнейший провал
Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии. Отметим противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, «красные дьяволы» сегодня обыграли «Блэкберн» (2:1), а синие ранее оказались сильнее «Вулверхэмптона» (2:0).
С результатами жеребьевки можно ознакомиться ниже:
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»
«Мидлсбро» – «Хаддерсфилд»/«Манчестер Сити»
«Тоттенхэм» – «Миллуол»
«Саттон Юнайтед»/«Арсенал» – «Линкольн»
Отметим, что встречи ориентировочно пройдут 10-13 марта. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».