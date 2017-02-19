Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Кубка Англии

«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Кубка Англии

19 февраля 2017, 22:00
16

Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии. Отметим противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, «красные дьяволы» сегодня обыграли «Блэкберн» (2:1), а синие ранее оказались сильнее «Вулверхэмптона» (2:0).

С результатами жеребьевки можно ознакомиться ниже:

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»

«Мидлсбро» – «Хаддерсфилд»/«Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» – «Миллуол»

«Саттон Юнайтед»/«Арсенал» – «Линкольн»

Отметим, что встречи ориентировочно пройдут 10-13 марта. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».

Источник: BBC
Англия. Кубок Челси Манчестер Юнайтед
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MU-fanatic
1487530905
оооооо))жарко будет в Лондоне!удачи Жозе!удачи МЮ!
Ответить
Gullit 76
1487531482
Вот это встреча!Рановато конечно.Будет интересно - МЮ набрал ход.
Ответить
KARE_pasan
1487532835
О ДА! Очень надеюсь на то, что Челси с Мю возобновят традицию устраивать между собой принципиальнейшие матчи, как раньше!!!
Ответить
ruverzema29rus
1487534905
И Накал страстей в матче Соттон - Линкольн
Ответить
Михас007
1487539301
Ибрагимович врядли поможет
Ответить
Berikosha
1487584512
будет интересно
Ответить
JI e x a
1487760371
да уж, арсеналу откровенно везет по ходу этого розыгрыша кубка. За весь розыгрыш будет все две достойные игры, полуфинал и финал. Если не возьмут кубок в этом году, это будет просто полнейший провал
Ответить
Главные новости
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
2
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
2
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
11
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
8
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
16
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
4
Все новости
Все новости
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил на «Уэмбли» «Челси» (1:0) и взял трофей в 8-й раз
16 мая
2
Кубок Англии. «Челси» вышел в финал, победив «Лидс»
26 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на «Уэмбли» добился волевой победы над клубом из Чемпионшипа (2:1)
26 апреля
ВидеоИгрок «Манчестер Сити» надел майку соперника прямо по ходу матча
5 апреля
1
Кубок Англии. «Арсенал» вылетел от команды Чемпионшипа
4 апреля
5
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» устроил расправу «Ливерпулю» (4:0), у Холанда хет-трик
4 апреля
4
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Реакция Гвардиолы на дисквалификацию
8 марта
Кубок Англии. «Манчестер Сити» выбил «Ньюкасл»
8 марта
Кубок Англии. «Челси» с трудом прошел 6-ю команду Чемпионшипа
7 марта
1
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел аутсайдера АПЛ (3:1)
7 марта
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
Кубок Англии. 1+1 Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Брайтон» (3:0)
15 февраля
Узбекистанец Хусанов – лучший игрок матча «Манчестер Сити»
14 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
Кубок Англии. «Челси» выбил бывший клуб Слуцкого (4:0), у Нету хет-трик, у Делапа 2 ассиста
14 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел после поражения от «Брайтона»
11 января
6
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Владелец клуба 6-й лиги, прошедшего в Кубке команду АПЛ, признался, что купил его после запоя
11 января
11
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
72-миллионный новичок «Ман Сити» повторил достижение Агуэро
10 января
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Клуб АПЛ вылетел из Кубка Англии от команды 6-го дивизиона, которую тренирует Руни
10 января
1
Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» в финале Кубка Англии
2025.05.17 22:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+